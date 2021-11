Wendy Williams repérée publiquement en fauteuil roulant alors que les cotes d’écoute de son émission montent en flèche sans elle

Wendy Williams a été aperçue publiquement pour la première fois depuis qu’elle a pris un congé de son talk-show de jour, The Wendy Williams Show. En l’absence de Williams, des hôtes ont été invités, dont Bevy Smith et l’ancienne co-animatrice de The View, Sherri Shepard. Bien que Williams ne soit pas assise dans sa chaise violette bien-aimée cinq jours par semaine, les cotes d’écoute sont fulgurantes.

Maintenant, le Daily Mail rapporte que Williams a été aperçue en train de quitter son appartement à New York. Williams, 57 ans, a été photographiée en train de rouler de sa tour de Manhattan dans un SUV noir le mardi 2 novembre. Elle portait un manteau de couleur camel avec un pantalon noir, des baskets NIKE, un sac à main blanc, sa célèbre perruque blonde et des nuances sombres. avec un masque noir.

L’équipe de direction de l’auteur à succès dit qu’elle est sous surveillance médicale pendant qu’elle se repose et reçoit des traitements à la maison. Williams souffre de la maladie de Graves, ainsi que d’un lymphœdème. La maladie de Graves est un trouble du système immunitaire qui entraîne une surproduction d’hormones thyroïdiennes, selon la clinique Mayo. Le lymphœdème produit des tissus adipeux qui se regroupent dans certaines parties du corps. Williams n’a pas encore parlé publiquement de son absence.

L’émission a annoncé que des hôtes supplémentaires, dont les comédiens Michael Rapaport et Bill Bellamy, et l’ancien animateur de talk-show Jerry Springer, remplaceront Williams en novembre. The Wrap rapporte que l’émission a connu une augmentation de 33% des notes des ménages pour la semaine se terminant le 24 octobre. L’émission devait revenir sur les écrans le 20 septembre pour sa 13e saison avec Williams dans le fauteuil violet, mais a été retardée jusqu’au 4 octobre en raison à ses conditions médicales. Elle aurait également traité un cas grave de coronavirus.

Williams a eu quelques années difficiles. Elle a fait face aux retombées de la maîtresse de son ex-mari Kevin Hunter donnant naissance à leur enfant. Ils ont divorcé après 25 ans au total ensemble. Hunter a été licencié en tant que manager et producteur exécutif de Williams dans la série. Williams a révélé en 2019 peu de temps avant d’annoncer leur séparation qu’elle restait dans un établissement de vie sobre pour lutter contre la dépendance à l’alcool. Elle a été ouverte avec ses luttes passées contre la toxicomanie.