Wendy Williams repérée publiquement en fauteuil roulant au milieu de la récupération de l’hospitalisation

Bien que des photos de Wendy Williams semblant frêle et utilisant un fauteuil roulant soient apparues au cours de la semaine, des sources proches de Williams ont déclaré qu’elle était “en voie de guérison” et qu’elle allait mieux. Le lancement de la saison 13 de The Wendy Williams Show a été difficile, car l’équipe de Williams a d’abord annoncé qu’elle ne pouvait pas faire d’interviews promotionnelles, puis la première a été retardée jusqu’en octobre après que Williams ait été testé positif pour un cas révolutionnaire de COVID-19. La star de 57 ans a également été hospitalisée pour une évaluation psychiatrique le 14 septembre.

Plus tôt cette semaine, The Sun a publié des photos de Williams poussé dans un fauteuil roulant par un assistant. Les photos semblaient également montrer une ecchymose sur l’une des jambes de Williams. Elle avait également besoin d’aide pour entrer et sortir de son SUV. Le Daily Mail a publié différentes photos prises lorsque Williams a visité un magasin Verizon à Manhattan.

Malgré les photos inquiétantes, une source a déclaré à Page Six que les dirigeants pensaient que Williams serait de retour au travail à temps pour la première de son émission en octobre. “Wendy va bien et va bien”, a déclaré la source le 23 septembre. “Il y a eu une réunion cette semaine, et [execs] Le personnel a assuré que le spectacle reviendrait le 4 octobre et que Wendy était prête à se remettre au travail.”

La saison 13 du Wendy Williams Show devait commencer le lundi 20 septembre, mais des inquiétudes concernant le retard de l’émission sont apparues le 9 septembre lorsque l’équipe de Williams a annoncé qu’elle ne pouvait pas faire de travail promotionnel cette semaine-là. “Wendy est aux prises avec des problèmes de santé en cours et fait l’objet d’autres évaluations”, a déclaré son équipe à l’époque, sans fournir plus de détails. Puis, le 15 septembre, son équipe a annoncé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 et la première du Wendy Williams Show serait reportée au 4 octobre. Des sources proches de Williams ont déclaré à TMZ le 17 septembre qu’elle avait été hospitalisée pour une évaluation psychiatrique le 17 septembre. 14 ans, mais a déclaré qu’elle ne présentait pas de symptômes de COVID.

“Cela a été une période très difficile pour Wendy. C’est une femme célibataire avec très peu d’amis. Elle a perdu son mariage, sa mère et vit seule”, a déclaré une source à Page Six la semaine dernière. “Il y a beaucoup dans son assiette.” Un autre initié a déclaré au Sun le week-end dernier que Williams “buvait tous les jours, même pendant le tournage de l’émission”, ajoutant que les membres du personnel avaient senti de l’alcool sur elle. “Tout le monde est un facilitateur parce qu’ils ne veulent pas perdre leur emploi. Ils le voient, ils le savent, ils ont senti l’alcool”, a déclaré la source du Sun.

Williams a été contraint de manquer des épisodes en 2018, 2019 et 2020 pour des problèmes de santé, notamment des complications de la maladie de Graves. En avril 2019, Williams a quitté une maison sobre après avoir demandé le divorce de Kevin Hunter, avec qui elle était mariée depuis 20 ans. Williams et Hunter partagent également un fils, Kevin Hunter Jr.