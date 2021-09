Wendy Williams retarde le retour du talk-show au milieu de “problèmes médicaux en cours”

Bienvenue à Shondaland, où les romances brûlent toujours à blanc et se terminent généralement par une tragédie. Au cours des 17 dernières saisons, Grey’s Anatomy a livré plus que sa juste part de romances épiques impliquant une liste tournante de médecins incroyablement attrayants et, parfois, de leurs patients tout aussi impressionnants. C’est un savon de […] More