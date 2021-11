Wendy Williams retarde son retour au talk-show en raison de problèmes de santé

Wendy Williams a encore une fois retardé son retour à son talk-show car elle continue de prendre le temps de s’occuper des questions de santé. L’hôte de The Wendy Williams Show est actuellement aux prises avec la maladie de Graves et une maladie de la thyroïde et a déjà été testé positif avec un cas révolutionnaire de COVID-19. Williams ne reviendra pas à son émission pour le mois de novembre, avec des hôtes invités comme Michael Rapaport, Jerry Springer et Bill Bellamy prenant sa place.

La saison 13 de Wendy Williams Show a finalement été créée le 18 octobre, avec un panel de Bevy Smith, Elizabeth Wagmeister, Michael Yo et Devyn Simone remplaçant Williams. L’ancienne co-animatrice de The Talk, Leah Remini, est venue animer les quatre derniers épisodes de cette semaine. Whitney Cummings a été hébergée la semaine suivante et l’ancienne co-animatrice de The View, Sheri Shepard, héberge actuellement jusqu’au 5 novembre.

« Personne ne pourra jamais remplacer Wendy, mais nous ferons ce que nous pouvons pour la remplacer afin qu’elle puisse revenir plus forte que jamais », a posté Cummings sur Instagram. « Elle est partie si dur pendant si longtemps et même si je m’ennuie de la voir tous les jours, imaginez à quel point elle va être hilarante après un certain temps pour prendre soin d’elle et avoir du temps pour réfléchir! N’hésitez pas à m’envoyer des sujets vous les gars voulons être couverts ! Nous voulons tous rendre Wendy fière. »

La nouvelle saison devait commencer le 20 septembre, mais la santé de Williams a forcé plusieurs reports. Tout d’abord, son travail promotionnel avant le début de la saison a été annulé. Ensuite, les producteurs ont annoncé qu’elle avait été testée positive pour un cas révolutionnaire de COVID-19 et qu’elle avait été hospitalisée pour des complications liées à la maladie de Graves et à son état thyroïdien. Une autre date de première a été fixée au 4 octobre, mais Williams l’a également manquée. Lorsque les producteurs ont fixé le 18 octobre comme première, ils ont confirmé que les hôtes invités devraient remplacer Williams.

Des sources ont déclaré à Page Six que le retard de Williams est devenu un problème majeur pour les stations affiliées qui se sont engagées à diffuser l’émission et les annonceurs. Les producteurs ont semblé réagir à cette situation lorsque l’équipe des médias sociaux de l’émission a publié un message sur Facebook disant: « Nous apprécions beaucoup le respect de la vie privée de Wendy, ainsi que tous les bons voeux de ses fans, partenaires de la station et annonceurs. » Williams elle-même n’a pas commenté publiquement la situation. Elle utilisait elle-même la page Instagram de l’émission jusqu’au 22 août, lorsqu’elle a posté un selfie d’elle-même dans un avion de retour de Miami à New York.