Wendy Williams semble présenter un nouveau petit ami dans une étrange publication sur Instagram

Wendy Williams a semblé présenter son nouveau petit ami dans un étrange post Instagram qu’elle a partagé samedi. L’animatrice du Wendy Williams Show a partagé une image floue d’elle-même et d’un homme mystérieux dans sa voiture. Elle a qualifié l’homme de “petit ami” dans la légende, qui faisait référence à une fête sur un yacht à Miami pour célébrer l’anniversaire de son fils Kevin Hunter Jr..

“La fête du 21e anniversaire de mon fils sur le yacht à #Miami était tout ce qu’il voulait ! Même mon petit ami”, a écrit Williams. L’identité de l’homme reste inconnue. La publication a accumulé plus de 65 000 likes et des centaines de commentaires des fans de Williams. Tamar Braxton a même commenté, publiant deux emojis de cœur et deux de feu. “Quoi, BF ??? J’ai hâte que ton émission revienne”, a écrit un fan.

D’autres fans ont pensé que le message était vraiment étrange. Pourquoi n’a-t-elle pas posté une photo d’elle avec son fils pour marquer son anniversaire au lieu d’une photo annonçant une nouvelle relation ? “Pourquoi ne pas laisser le message parler de la célébration de votre fils, laissez le commentaire de petit ami pour un autre jour”, a écrit un fan. “Je ne vois le garçon d’anniversaire nulle part sur cette photo … mais n’importe qui”, a commenté un autre. Dimanche, Williams a posté une autre photo, mais cela n’incluait pas non plus Kevin. Au lieu de cela, c’était un selfie du vol de retour de Williams à New York. “#Miami est amusant, MAIS il n’y a pas d’endroit comme #NYC. C’est SUPER d’être à la maison”, a-t-elle écrit.

Williams était auparavant mariée au père de Kevin, Kevin Hunter, de 1999 à janvier 2020. Début février, Williams a annoncé un segment “Date Wendy”, appelant les hommes entre 40 et 65 ans à auditionner pour un rendez-vous avec elle. Dans un épisode de mars, elle a annoncé qu’elle sortait avec l’un des hommes qui ont auditionné, l’entrepreneur Mike Esterman. En avril, les deux ont passé du temps ensemble dans le Maryland, où vit Esterman. Cependant, la relation était terminée en mai alors que les deux avaient du mal à passer du temps ensemble pendant la pandémie de coronavirus.

“Elle mérite d’être avec quelqu’un qui pourrait avoir plus de temps”, a déclaré Esterman à Page Six en mai, ajoutant qu’ils n’étaient “jamais un élément” après trois rendez-vous. “J’avais mis de côté toutes les tâches liées au travail pour apprendre à la connaître à un niveau personnel, sans angles ni agendas cachés”, a-t-il expliqué. “Je ne peux que lui souhaiter le meilleur car nous poursuivons tous les deux la recherche à notre rythme et restons amis dans le processus. J’ai apprécié nos moments ensemble et je me sentais bien de pouvoir la faire rire.

Alors que la vie personnelle de Williams semble être en pleine mutation, les commentaires qu’elle fait sur son émission continuent de susciter la controverse. En juillet, elle a été largement critiquée pour un segment bizarre sur la défunte star de TikTok Swavy. Au cours de son épisode du 7 juillet, Williams s’est plainte du fait que Swavy avait plus d’adeptes de TikTok qu’elle, même si elle n’avait jamais entendu parler de lui. À la fin du segment, Williams a finalement mentionné que Swavy avait été assassiné deux jours plus tôt dans le Delaware. La famille du jeune homme de 19 ans a ensuite demandé des excuses à Williams.