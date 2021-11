Wendy Williams Show: Sherri Shepherd confirme son retour au milieu du rétablissement de l’hôte

Sherri Shepherd sera de retour pour animer le Wendy Williams Show (Photo: .)

Sherri Shepherd revient au Wendy Williams Show en tant qu’hôte invité après avoir brisé son dernier passage dans la série.

Wendy a récemment été forcée de s’absenter de son émission éponyme pour se concentrer sur son rétablissement après une série de problèmes de santé.

Et, après son apparition réussie sur le petit écran plus tôt ce mois-ci, Sherri reprendra le rôle en décembre pendant qu’elle récupère.

Confirmant la nouvelle, la star de Dish Nation a déclaré dans un communiqué: « Je me suis tellement amusé la première fois, j’ai hâte de revenir pour jouer à nouveau.

« J’ai été ravi d’apprendre que ma semaine d’accueil en novembre a été si bien accueillie par les fidèles téléspectateurs de cette émission.

«Ce n’est pas facile de faire ce que Wendy a fait avec succès pendant tant d’années. Je suis reconnaissant à Wendy, à toute l’équipe de Wendy Williams et aux fans de Wendy de m’avoir fait confiance pour accueillir une autre semaine.

Wendy Williams se remet de problèmes de santé (Photo: .)

« Ce fut un rêve devenu réalité, et j’ai hâte de ramener ma marque d’invités fabuleux et amusants et de ressentir une bonne excitation à mon retour en décembre. »

Sherri a également partagé la nouvelle sur Instagram, disant aux fans: « Vous l’avez crié et les pouvoirs qui doivent être entendus! » @wendyshow m’a demandé de revenir !

« Merci #wendywilliams de m’avoir donné la chance et à tous les fans de votre soutien ! Je crie !!!’

L’ancien hôte de View prendra ses fonctions d’hébergement du 13 au 17 décembre.

Wendy a récemment assuré aux téléspectateurs qu’elle se concentrait sur sa santé après avoir contracté un « cas révolutionnaire de coronavirus » en septembre – avec la première de la série repoussée pendant qu’elle se rétablissait.

Depuis lors, elle n’a pas pu assumer ses fonctions d’hébergement de jour et a également souffert d’autres complications médicales au cours de cette période.

S’adressant aux fans inquiets sur Instagram, elle a insisté sur le fait qu’elle « fait des progrès ».

‘COMMENT VAS TU’? VOUS ME MANQUEZ TOUS! Comme tout le monde le sait, ma santé a été un sujet brûlant. Je progresse, mais ce n’est qu’une de ces choses qui prend plus de temps que prévu », a-t-elle déclaré.

«Je suis une femme d’un certain âge et j’en sais assez pour écouter mes médecins et je retournerai à ma chaise violette dès que nous serons tous d’accord pour dire que je serai prêt.

« Je tiens à remercier tout mon personnel et nos hôtes d’être intervenus alors que je ne peux pas être là. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



