Wendy’s a maintenant un téléphone Android dans les délais les plus sombres

Wendy’s Canada offre 20 téléphones Android de marque. Un téléphone par jour est récompensé via un concours Twitter. L’appareil dispose d’un écran de 6,4 pouces, de trois caméras arrière et d’une commande vocale «Hey Wendy».

Dans l’une des promotions les plus inhabituelles pour une chaîne de restauration rapide, la succursale canadienne de Wendy’s offre 20 unités d’un téléphone Android personnalisé.

Pour se qualifier, les résidents canadiens (c’est-à-dire hors du Québec) doivent télécharger l’application officielle de Wendy’s, capturer une commande préférée et la partager sur Twitter avec les hashtags #WendysPhone et #Contest, selon un message repéré par MobileSyrup. Le concours se déroule du 27 septembre au 17 octobre, le plan étant de récompenser une nouvelle personne chaque jour. Le dernier jour, le gagnant final sera sélectionné via une diffusion en direct et un chat à partir de 19 h 00 HE.

Le téléphone n’est probablement qu’un modèle économique renommé, mais certaines spécifications confirmées incluent trois caméras arrière, un capteur d’empreintes digitales et un écran « HD + » de 6,4 pouces (1 600 x 900). Wendy’s ajoute que les propriétaires peuvent utiliser “Hey Wendy” pour les commandes vocales, suggérant que la marque promotionnelle s’étend au-delà d’un logo au dos. On ne sait pas quel assistant vocal est déclenché avec le mot de réveil.

En plus d’être une approche résolument différente des cadeaux de restauration rapide, un téléphone pourrait avoir un attrait particulier pour les Canadiens. Les habitants sont habitués à payer des prix élevés pour les smartphones et le service cellulaire, ce dernier étant souvent l’un des forfaits les plus chers au monde par rapport à leurs avantages.