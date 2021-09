Wendy’s ajoute un nouveau hamburger au menu parfait pour les amateurs de bacon

Wendy’s régale les amateurs de bacon avec un tout nouvel élément de menu qui ne manquera pas d’exciter les papilles gustatives. Avant la Journée nationale du cheeseburger le samedi 18 septembre, Wendy’s étoffe son menu avec le Big Bacon Cheddar Cheeseburger. Le hamburger, qui sera disponible dans tout le pays, rejoint le Bourbon Bacon Cheeseburger au bacon, qui a été introduit en mai.

Promettant de réaliser des « rêves remplis de bacon et de fromage », le Big Bacon Cheddar Cheeseburger propose l’une des galettes de bœuf fraîches et jamais congelées de Wendy’s, garnie de son bacon fumé au bois de pommier, cuit frais du jour, d’une sauce au bacon personnalisée avec un soupçon de douceur, d’oignons croustillants, de fromage américain et d’une tartinade de cheddar crémeuse et acidulée. Rehaussant la mise par rapport à la concurrence, le hamburger propose “un pain au cheddar unique en son genre, grillé à la perfection”. Selon la chaîne, “ce sandwich inoubliable renverse la notion d’un cheeseburger au bacon traditionnel sur son petit pain avec une sophistication culinaire inégalée et une explosion de saveurs fortes et audacieuses”.

(Photo : Wendy’s)

En tant que maison du numéro un du cheeseburger au bacon*, nous avions le désir de composer ce que nous faisons le mieux et de créer un savoureux sandwich de style pub avec plus de bacon, plus de cheddar et plus d’innovation », John Li, vice-président de L’innovation culinaire de The Wendy’s Company a déclaré : “Le résultat est un sandwich inattendu et fondant dans la bouche avec d’énormes saveurs artisanales qui tiennent notre promesse d’être toujours irrésistibles et abordables.”

Le Big Bacon Cheddar Cheeseburger sera le dernier ajout au menu Made to Crave et le troisième ajout au menu cette année. Le menu comprend déjà le hamburger au fromage Bourbon Bacon, le burger au fromage Bretzel Bacon Pub, le burger au fromage classique Big Bacon, le sandwich au poulet Jalapeño Popper et le sandwich au poulet Bretzel Bacon Pub. Wendy’s a présenté le menu Made to Crave en 2019 sous la forme d’une gamme de sandwichs haut de gamme.

Le nouvel ajout du menu est déjà disponible sur le menu avant la Journée nationale du cheeseburger. Pour rendre l’ajout encore plus délicieux, Wendy’s accueille le Big Bacon Cheddar Cheeseburger avec quelques offres massives. Du 6 septembre au 3 octobre, les clients qui passent une commande via l’application Wendy’s recevront 2 $ de réduction sur tout combo premium, y compris Big Bacon Cheddar Cheeseburger. Ensuite, du 13 au 18 septembre et pour célébrer la Journée nationale du cheeseburger, Wendy’s organisera une offre de cheeseburger premium BOGO d’une semaine, ce qui signifie que les fans peuvent marquer deux cheeseburgers premium lors de l’utilisation de l’offre via l’application Wendy’s.