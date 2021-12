Wendy’s distribue gratuitement l’article de menu préféré des fans cette semaine

Wendy’s clôture 2021 sur une note positive. La chaîne de restauration rapide bien-aimée poursuit sa série d’offres de fin d’année au cours de la dernière semaine de l’année en proposant à ses clients une nouvelle aubaine : des nuggets de poulet gratuits. Cette semaine seulement, les clients se rendant chez Wendy’s pourront commander les célèbres pépites de poulet de la chaîne sans aucun frais supplémentaire.

Les nuggets de poulet de Wendy’s sont faits de poulet à 100 % de viande blanche qui est « pané à la perfection croustillante ». Ils sont si populaires que, selon la chaîne, « ils sont à la mode dans nos restaurants et dans notre fil Twitter ». La chaîne propose également une version plus épicée des pépites, les Spicy Chicken Nuggets, qui sont marinées dans le mélange unique et ardent de poivrons et d’épices de la chaîne. Cependant, il ne semble pas que les Spicy Chicken Nuggets fassent partie de l’accord de cette semaine. Les deux versions des nuggets de poulet sont servies avec une trempette au choix du client : ranch au babeurre, barbecue, aigre-douce, moutarde au miel ou ranch au poivre fantôme.

Pour marquer l’affaire sur les pépites de poulet, les clients doivent simplement avoir l’application Wendy’s. L’application Wendy’s permet aux clients de parcourir le menu et de passer des commandes, et pour chaque dollar dépensé, les clients gagnent 10 points. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour gagner de la nourriture gratuite dans le magasin de récompenses. L’application propose également des remises et des cadeaux exclusifs dans l’application. Pour obtenir une commande de nuggets de poulet gratuits, il suffit aux clients d’appliquer l’offre mobile à leur commande mobile ou de scanner l’offre mobile au restaurant ou au service au volant. L’offre de pépites de poulet est disponible du lundi 17 décembre au dimanche 2 janvier.

Wendy’s ne laisse cependant pas les clients en suspens, car la commande gratuite de pépites de poulet n’est que l’une des deux offres que la chaîne de restauration rapide préférée des fans est actuellement en cours d’exécution. Au cours de la même période, les clients pourront obtenir une commande gratuite de frites au bacon. Faisant leurs débuts dans le menu de Wendy’s en juin 2015 à la suite du Wendy’s Baconator Cheeseburger, les Baconator Fries comprennent les « frites naturelles avec la peau et le sel de mer de la chaîne, garnies d’une sauce au fromage chaude et crémeuse, râpées cheddar et bacon croustillant fumé au bois de pommier. » Ils ont rapidement consolidé leur place de favori des fans. Tout comme l’offre sur les pépites de poulet, les clients peuvent obtenir une commande gratuite de frites au bacon via l’application Wendy’s. Il est toutefois important de noter que les deux offres ne sont pas cumulables et ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pendant la période de promotion.