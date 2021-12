Wendy’s distribue un élément de menu épicé gratuit ce week-end

Wendy’s fait monter la pression ce week-end avec une offre qui permettra aux clients de marquer gratuitement un élément de menu bien-aimé! La chaîne de restauration rapide préférée des fans donne aux clients la possibilité de repartir avec un sandwich au poulet épicé gratuit via un achat, d’obtenir une offre gratuite de sandwich au poulet épicé. L’accord, disponible uniquement via l’application Wendy’s, est valable jusqu’au dimanche 12 décembre, selon Chew Boom.

Un aliment de base au menu depuis des années maintenant, le sandwich au poulet épicé commence par une poitrine de poulet juteuse qui est marinée et panée dans le « mélange unique et fougueux de poivrons et d’épices pour offrir plus de saveur à l’intérieur et à l’extérieur ». Le poulet est ensuite garni de laitue croquante, de tomate et de mayonnaise, le tout pris en sandwich entre deux petits pains moelleux. Wendy’s dit du sandwich dans sa description officielle, « c’est le sandwich au poulet épicé original, et celui dont vous rêvez. »

Pour obtenir l’offre BOGO Spicy Chicken Sandwich, les clients devront disposer de l’application Wendy’s. Gratuite et disponible en téléchargement ici, l’application permet aux clients de consulter le menu complet de Wendy, de passer des commandes pour le ramassage ou la livraison, et même de gagner des points. Pour chaque dollar dépensé, les utilisateurs de l’application Wendy’s et les membres de la fidélité gagneront 10 points, qui pourront ensuite être échangés contre des éléments de menu dans le magasin de récompenses. L’application permet également aux clients d’accéder à toutes les offres et coupons en cours.

L’offre d’achat d’un sandwich au poulet épicé gratuit n’est qu’une des nombreuses offres alléchantes que Wendy’s propose. Selon Thrillist, la chaîne de restauration rapide propose deux offres d’une semaine chaque semaine pour le reste de l’année et jusqu’aux tout premiers jours de 2022. Ces offres ciblent tout, des pépites aux frites et verront les clients repartir avec un énorme des économies.

Suite à l’offre BOGO Spicy Chicken Sandwich du 6 au 12 décembre, les clients pourront en acheter un, obtenir une promotion Dave’s Single gratuite sur l’application. La promotion à durée limitée se déroulera du lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre, après quoi une petite promotion de chili gratuite avec tout achat sera disponible du lundi 20 décembre au dimanche 26 décembre. Une promotion finale se déroulera du lundi au dimanche 26 décembre. Du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier et permettra aux clients d’obtenir une commande gratuite de six pépites avec un achat. Wendy’s propose également plusieurs promotions sur les frites pendant le reste de l’année, avec une commande gratuite de frites de toute taille avec toute offre d’achat en cours jusqu’au dimanche 19 décembre. Les clients pourront obtenir gratuitement des frites au bacon avec tout achat à partir du lundi. , du 20 décembre au dimanche 2 janvier.