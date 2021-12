Wendy’s propose une offre BOGO sur l’élément de menu préféré des fans cette semaine

Wendy’s aide les clients à garder un peu de monnaie supplémentaire dans leurs poches cette semaine. La chaîne de restauration rapide préférée des fans, connue pour son esprit vif en ligne et son bœuf frais, jamais congelé, propose une offre massive sur l’un de ses éléments de menu les plus appréciés, le burger Dave’s Single. Du lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre, Wendy’s propose un achat, obtenez-en un gratuitement Dave’s Single deal.

Le Dave’s Single comprend une galette de bœuf frais d’un quart de livre garnie de fromage américain, de laitue croquante, de tomate, de cornichon, de ketchup, de mayonnaise et d’oignon, le tout pris en sandwich entre un petit pain grillé – » exactement comme Dave l’avait prévu « . selon la liste de l’élément de menu. Wendy’s propose également un Dave’s Double, qui comprend une demi-livre de bœuf frais (deux galettes), ainsi que le Dave’s Triple, trois galettes équivalant à trois quarts de livre de bœuf frais, jamais congelé.

Selon Chew Boom, l’offre BOGO Dave’s Single se déroule du lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre et est disponible via l’application Wendy’s. Les clients qui espèrent obtenir l’offre doivent simplement appliquer l’offre mobile à leur commande mobile ou scanner l’offre mobile au restaurant ou au service au volant. Thrillist note que l’offre BOGO ne peut cependant pas être utilisée à la livraison via une application tierce.

L’accord sur le hamburger Dave’s Single n’est qu’un des nombreux Wendy’s actuellement proposés. Chew Boom note qu’au cours de cette même période, la chaîne de restauration rapide bien-aimée offre une frite gratuite de toute taille avec tout achat via l’application mobile de la marque. Wendy’s propose également des offres supplémentaires sur d’autres éléments du menu, avec des clients capables de marquer un biscuit à la saucisse ou au bacon, aux œufs et au fromage pour 1 $ jusqu’au 19 décembre. La chaîne propose également des frais de livraison de 0 $ tout le mois. Wendy’s a déjà proposé un accord BOGO sur son sandwich au poulet épicé, cette promotion dans l’application se terminant le dimanche 12 décembre.

La chaîne de restauration rapide bien-aimée a fait la une plus tôt cet automne lorsqu’elle a présenté sa nouvelle garantie de frites chaudes et croustillantes. En vertu de cette garantie, Wendy’s remplacera vos frites – sans poser de questions – si elles ne sont pas chaudes et croustillantes lorsque vous les recevez. La garantie de frites chaudes et croustillantes fait partie de l’engagement de la chaîne à livrer des frites chaudes et croustillantes avec chaque commande.

Les clients peuvent obtenir une frite gratuite de toute taille avec tout achat ou un BOGO Dave’s Single dans les magasins participants exclusivement via l’application Wendy’s. L’application Wendy’s, un programme de fidélité, permet aux clients de gagner 10 points pour chaque dollar dépensé. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des éléments de menu. L’application héberge également des offres exclusives.