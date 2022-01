Wendy’s teste 3 nouveaux Frosty Sundaes pour tenter votre enfant intérieur

Wendy’s teste un trio de nouveaux Frosty Sundaes à Columbus, Ohio, qui pourraient valoir le détour si vous cherchez quelque chose de nouveau. Pour les fans de la préparation sucrée de la restauration rapide, Wendy’s ajoute des saveurs classiques qui pourraient donner un coup de pouce à votre enfant intérieur.

https://www.chewboom.com/2022/01/07/wendys-is-testing-3-new-frosty-sundaes-at-select-locations-in-ohio/, les trois coupes de test incluent le Marshmallow Charms Frosty Sundae, Classic Strawberry Frosty Sundae et Chocolate Lovers Frosty Sundae. Chacun offre une explosion de saveur sucrée et ramène le Frosty Sundae pour la première fois depuis 2020.

(Photo : Wendy’s)

Le Marshmallow Charms Frosty Sundae est disponible en version vanille ou chocolat et est garni de guimauves Lucky Charms, de sauce au caramel au sel de mer Ghirardelli et de crème fouettée. La fraise classique colle au nom dans les variétés au chocolat ou à la vanille. Il est accompagné de vermicelles, de sauce aux fraises et de crème fouettée. Et enfin, le sundae Chocolate Lovers est disponible dans les deux saveurs et est farci de sauce au chocolat Ghirardelli, de morceaux de biscuits Oreo et de crème fouettée.

La dernière fois que le sundae a honoré le menu de Wendy, il est venu dans une variété Frosty Cookie Sundae. Bien qu’il ne soit pas diffusé à l’échelle nationale, le trio de nouvelles saveurs est en cours de test dans la région de Columbus, Ohio. Comme le note ChewBoom, le siège social de Wendy est situé à Columbus, ce qui rend le choix du lieu de test plus judicieux.

Aurons-nous l’occasion de les voir à l’échelle nationale? Iront-ils bien avec les nouvelles frites plus croustillantes comme les frites classiques ? S’ils arrivent, les coupes glacées ne seront-elles disponibles que pour une durée limitée ? Ce sera intéressant à voir.

Nous avons également pu voir les coupes glacées faire partie d’un accord au restaurant, offrant des échantillons et des friandises gratuites à ceux qui souhaitent essayer la coupe glacée. Le géant de la restauration rapide offre toujours des articles gratuits et des échantillons de ses nouveautés, y compris des friandises préférées des fans comme les pépites de poulet ou le glacial ordinaire. La gâterie glacée est le seul élément qui distingue Wendy’s de Burger King et McDonald’s dans leurs formes actuelles. Bien que chacun vende de la crème glacée, le glacial s’est senti unique par rapport au sundae de Mickey D ou à tout ce que Burger King tente.

Les clients peuvent obtenir gratuitement la friandise populaire dans une collation s’ils achètent un porte-clés spécial destiné à une œuvre caritative. Il permet une collation gratuite de la taille d’un givré pendant une année entière.