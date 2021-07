Wenger demande à l’UEFA de réduire le nombre de fenêtres avec l’équipe nationale

in

06/07/2021 à 18:56 CEST

Arsène Wenger a occupé le poste de directeur du développement du football mondial pendant un an. Et après son expérience de manager d’Arsenal pendant deux décennies, il entend bien améliorer la situation des footballeurs tout au long de la saison.

Dans une interview accordée à Kicker, il a expliqué les changements qu’il a déjà demandés à l’UEFA : “J’ai toujours eu le sentiment que les nombreuses périodes d’absence plus courtes étaient assez défavorables pour les joueurs. C’étaient toujours des moments d’incertitude. Comment vont les joueurs ? « Vont-ils se sentir mal mentalement après ? »

L’ancien entraîneur du Premier ministre illustre avec l’un des cas de la saison dernière : « Nous n’avons qu’à regarder en arrière la saison dernière. Robert Lewandowski s’est blessé lors de la phase la plus importante du football interclubs lors d’un match international, manquant les quarts de finale contre le Paris Saint-Germain. Les fans préfèrent aussi regarder des matchs qui parlent vraiment de quelque chose”, a-t-il ajouté.

Ce ne serait que deux arrêts par saison

Sa proposition est de réduire les fermetures internationales actuelles à deux maximum : “Je ne prône qu’une seule période d’absence, soit deux maximum, au lieu des cinq actuellement”, a-t-il déclaré. “Demandez à l’équipe nationale de se rencontrer en octobre, de disputer sept matches de qualification sur un mois, puis la finale d’un tournoi en juin. Cela signifie moins de déplacements pour les joueurs dans l’ensemble, apporte plus de clarté et de continuité pour toutes les personnes impliquées et moins de risques de blessures », a-t-il déclaré.

Le changement proposé par Wenger vise à améliorer la condition physique des footballeurs tout au long de la saison : “Nous garantissons une période de repos après chaque tournoi. Imaginez-le ainsi : 2026 la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada ; 2027 un championnat d’Europe et les autres tournois continentaux ; 2028 une autre Coupe du monde ; et ainsi de suite, expliqua-t-il. “Jusqu’en 2024, toutes les compétitions existent pour le moment de toute façon, alors seulement des modifications peuvent être apportées”, terminé.