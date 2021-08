Wentworth Miller, acteur de “Prison Break”, révèle qu’il est autiste

Wentworth Miller, un acteur de la série dramatique populaire Prison Break, a révélé mardi dernier sur Instagram qu’il avait été diagnostiqué autiste il y a un an.

“Ce n’est pas quelque chose que je changerais”, étaient certains des mots de l’acteur dans une publication avec une image vierge où il partageait son expérience. Il a également déclaré que c’était “un choc” mais “pas une surprise”.

“Cet automne marque un an depuis que j’ai reçu mon diagnostic informel d’autisme. Précédé d’un autodiagnostic. Suivi d’un diagnostic formel », a déclaré Miller. Il a ensuite critiqué le processus de diagnostic de l’autisme chez les personnes âgées.

Miller l’a qualifié de “processus long et imparfait qui nécessite une mise à jour”, ajoutant qu’il est un homme d’âge moyen et non un enfant de cinq ans, faisant référence à la différence entre la situation d’un enfant diagnostiqué et celle d’un adulte.

Bien qu’il ait fourni des informations sur son trouble, il a également souligné que son intention n’était pas de se mettre à la place d’un expert en la matière. “Je ne connais pas assez l’autisme. (Il y a beaucoup à savoir). En ce moment, mon travail semble faire évoluer ma compréhension. Réexaminer cinq décennies d’expérience vécue à travers une nouvelle lentille », a-t-il ajouté.

L’interprète de 49 ans est également comédien de doublage, producteur et scénariste, en plus de sa performance saluée dans Prison Break, il a également joué dans The Flash (2014), Resident Evil 4 (2010), Loft (2014), Underworld ( 2003) et Dinotopia (2002).