WePiggy avec accès à des prix de haute qualité après l’intégration de Chainlink

Le protocole de prêt WePiggy intégré à Chainlink (LINK / USD) Flux de prix sur le réseau principal Moonriver et bénéficie désormais d’un accès à des prix de haute qualité et infalsifiables, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le protocole a besoin d’eux pour évaluer les actifs cryptographiques sur son marché des prêts en vérifiant les garanties et en accordant des prêts.

Cela garantit aux utilisateurs que leurs actifs collatéraux ne seront pas affectés par la manipulation des prix.

L’intégration initiale implique l’intégration d’ETH, BNB

L’intégration initiale prend en charge Ethereum (ETH / USD), Binance Coin (BTC / USD), Wrapped Bitcoin (WBTC / USD), MOVR, USDC et USDT. WePiggy a choisi Chainlink comme solution Oracle en raison de son infrastructure transparente et de sa fiabilité.

Le protocole de prêt se concentre sur la création d’un marché d’actifs cryptographiques open source et non dépositaire qui aide les utilisateurs à valoriser leurs actifs et à maximiser leur utilisation sur plusieurs chaînes.

Les prix justes reflètent la moyenne pondérée par le volume

WePiggy avait besoin d’accéder à de nouveaux actifs directement en aval pour sécuriser ses marchés du crédit. Ces prix reflètent une moyenne pondérée par le volume de tous les environnements commerciaux, comme il se doit. Le protocole avait besoin d’un oracle pour récupérer les données de prix agrégées de la blockchain, puis les livrer afin que les données puissent être utilisées par l’application.

Ron Zheng, fondateur et PDG de WePiggy, a déclaré :

L’intégration de Chainlink Price Feeds nous permet de fournir aux utilisateurs des prix d’actifs plus solides et plus transparents, réduisant ainsi les risques de litiges et de points de défaillance uniques. Chainlink est également indépendant de la blockchain et est déjà présent dans de nombreuses chaînes cibles de WePiggy, simplifiant les exigences de développement pour faire évoluer WePiggy.

Le protocole donne la priorité à la sécurité du financement, créant ainsi un marché du crédit plus diversifié. D’autre part, Chainlink fournit des services sécurisés et fiables pour aider à garantir que WePiggy peut développer et diversifier le DeFi dans Moonriver, ainsi que faire avancer le DeFi général dans l’écosystème de la couche 2.

Avantages de la tarification Chainlink

Des données de haute qualité : Chainlink Price Feeds extrait les données de nombreux agrégateurs de données premium, conduisant à des données de prix agrégées provenant de centaines d’échanges, pondérées en volume et nettoyées des valeurs aberrantes et des opérations de blanchiment.

Opérateurs de nœuds sécurisés – Les sources de tarification de Chainlink sont protégées par des nœuds Oracle indépendants, examinés en termes de sécurité et résistants à Sybil, gérés par les principales équipes de blockchain DevOps, les fournisseurs de données et les entreprises traditionnelles. Les nœuds Chainlink ont ​​de solides antécédents en matière de fiabilité, même pendant les prix élevés du gaz et les pannes d’infrastructure.

