WePiggy s’associe à PARSIQ Crypto nouveaux médias

La plate-forme de protocole de prêt de WePiggy a annoncé un partenariat stratégique avec PARSIQ, la plate-forme de nouvelle génération pour l’analyse avancée de la technologie Blockchain. Les deux plates-formes de WePiggy et PARSIQ sont impatientes d’explorer de nouveaux terrains d’intégration technologique pour le développement d’un écosystème DeFi. PARSIQ supervise les données en chaîne en temps réel pour créer des graphiques de flux de travail automatisés pour les applications et les appareils hors chaîne. Le langage de programmation propriétaire de PARSIQ, PARSIQL, permet aux utilisateurs de superviser et d’interpréter les données sur plusieurs réseaux Blockchain.

Le partenariat avec PARSIQ permettra à WePiggy, un protocole de prêt open source non dépositaire pour les actifs de crypto-monnaie, de garantir que les utilisateurs peuvent être conscients de l’appréciation des actifs et maximiser l’utilisation des actifs sur plusieurs réseaux. WePiggy se concentre également sur la création d’un marché de prêt diversifié en plus de travailler sur l’optimisation de l’efficacité de l’exécution des contrats intelligents et l’expansion des dimensions de la logique métier. À l’heure actuelle, WePiggy cherche à mettre en œuvre son plan de déploiement multi-chaînes pour Polygon, Huobi Eco Chain, Binance Smart Chain, OKExChain, Ethereum et les réseaux uniques Layer-2 et publics.

Grâce au partenariat, la plate-forme de WePiggy pourra utiliser les déclencheurs intelligents de PARSIQ pour permettre l’utilisation de contrats intelligents dans le monde réel. Les Smart Triggers sont des graphiques de flux de travail qui fournissent des applications et des services Web avec des données en chaîne pour déclencher des actions hors chaîne. Ces Smart Triggers peuvent fonctionner sur un réseau blockchain. La nature indépendante de la blockchain de Smart Triggers rend l’application accessible sur différentes blockchains, notamment Ethereum, Bitcoin, Algorand, Binance Smart Chain, Solana, Dash et bien d’autres.

L’un des objectifs du partenariat est d’intégrer la technologie de streaming de données en temps réel de PARSIQ avec l’application de protocole de prêt de WePiggy pour améliorer la capacité d’analyse des données de la plate-forme, améliorer sa sécurité et mettre à niveau son système de notification.