Werner : "Il a préféré qu’ils n’invoquent pas Benzema…"

Avant de se retrouver mardi dernier dans le match que les Gaulois ont fini par remporter, l’attaquant allemand a fait l’éloge de Benzema. Il est clair que le potentiel de la France grandit avec l’attaquant du Real Madrid dans l’équipe, et en tant que rival direct, l’attaquant de Chelsea avait ceci à dire : “Il aurait préféré ne pas être rappelé pour la France cette année.”

Il n’a cessé de se rendre à Benzema, le plaçant parmi les plus meurtriers : “Pour moi, il est l’un des trois meilleurs avant-centres du monde aux côtés de Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo.”

Formant un redoutable attaquant avec Mbappé et Griezmann, l’attaquant allemand a affirmé : “joueur de zone. Avec le ballon à ses pieds, il est incroyable. Sa capacité à dribbler, sa façon de tirer et son implication font de lui un joueur similaire à Roberto Firmino de Liverpool. Il distribue le jeu, puis pénètre dans la zone et transmet toujours le danger de par sa puissance de la tête et sa qualité technique.”