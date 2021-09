Wes Anderson dévoile le clip d’Aline de Jarvis Cocker

Wes Anderson a réalisé un visuel animé passionnant pour “Aline”, une chanson chantée par le leader de Pulp Jarvis Cocker pour la prochaine Dépêche française d’Anderson.

Initialement écrite et interprétée par l’auteur-compositeur-interprète français Christophe, la chanson apparaît sur Chansons d’Ennui Tip Top, le pendant musical de Cocker pour le film.

À la suite de plusieurs retards pandémiques, The French Dispatch a fait l’objet de critiques élogieuses à Cannes au cours de l’été. Il sort le 22 octobre avec Chansons d’Ennui Tip Top et la musique du film d’Alexandre Desplat.

Avec une partition originale du compositeur oscarisé Alexandre Desplat, la bande originale du film sortira sur CD et sur toutes les plateformes numériques. L’édition vinyle 2xLP suivra début 2022.

The French Dispatch s’articule autour d’un magazine d’expatriés fictif qui raconte trois histoires publiées dans ce journal mythique. Il célèbre les écrivains et le frisson de la grande narration. La musique joue un rôle clé et distinct dans chacun des « chapitres » du film. Le pianiste de renom Jean-Yves Thibaudet figure dans la musique du film et contribue à une série de solos époustouflants sur les enregistrements.

Développant l’univers de The French Dispatch, Wes Anderson et Jarvis Cocker ont décidé de collaborer sur un album entier de matériel français de la même période intitulé Chansons d’Ennui Tip-Top – contenant des chansons associées à des artistes comme Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot et Jacques Dutronc. Cet album compagnon unique est accompagné d’un accompagnement musical fourni par JARVIS… ainsi que par Laetitia Sadier (Stereolab) en duo “Paroles, Paroles”.

La précommande de Limited Super Deluxe Set d’ABKCO contient l’album vinyle, une affiche recto-verso et une édition limitée 45 de “Aline” n/b “Paroles, Paroles”. Les premiers à précommander recevront leur affiche dédicacée par Jarvis Cocker.

Jarvis Cocker Chansons d’Ennui Tip-Top est un hommage à la musique pop française et une extension musicale de The French Dispatch qui comprend le rendu de chansons connues par une galerie de grandes stars de la pop française, dont Dutronc (« Les Gens Sont Fous, Les Temps Sont Flous »), François Hardy ( « Mon Ami La Rose »), Serge Gainsbourg (« Requiem Pour Un Con ») Brigitte Bardot (« Contact ») ainsi que des chansons de Dalida & Alain Delon, Marie LaFôret, Nino Ferrer & Radiah, Brigitte Fontaine & Areski Belkacem, Claude Channes et Max Berlin.

Précommandez The French Dispatch (bande originale).