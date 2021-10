Wes Anderson n’a pas changé avec « The French Dispatch ». Et c’est parfaitement bien.

Il n’y a pas de films comme les films de Wes Anderson. Et vous connaissez un film de Wes Anderson au moment où vous le voyez. Chaque cadre est méticuleusement détaillé. Il construit d’abord des mondes et des dioramas cinématographiques, et manifeste des histoires à partir de là. Même ses pires sorties sont des exploits techniques. Et pourtant, Anderson peut être un cinéaste polarisant. Il existe un style andersonien et un langage visuel construit à partir de couleurs vives et de modèles pastel, de la nouvelle vague française, de la pop britannique Invasion, de la musique folk et rock des années 70, des romans de JD Salinger et de presque toute la culture européenne. Il est considéré comme trop « twee », trop excentrique et trop prévisible pour nombre de ses détracteurs.

Mais la chose la plus attachante à propos de Wes Anderson est qu’il est un cinéaste désespérément romantique, et ces mondes qu’il crée signifient clairement beaucoup pour lui. Son dernier film, The French Dispatch, est certainement une lettre d’amour – au journalisme, aux écrivains, à l’art en général et au cinéma en particulier – et plutôt que de changer ou de s’adapter comme certains veulent le voir, il double glorieusement son style, faire pour son film le plus maximaliste et hyper-imaginatif à ce jour. Pour les fans et les complétistes de Wes Anderson, The French Dispatch capture le réalisateur sous sa forme maximale : inventif, vivant et contrastant avec tous les styles, plans, montage cinétique, techniques de cadrage, couleurs et narration. Vous pouvez sentir à quel point il s’amuse à faire ce film, qui est un événement spécial pour une 10e sortie.

The French Dispatch suit un magazine littéraire inspiré du New Yorker. The Dispatch a commencé sa vie comme un récit de voyage pour un journal fictif du Kansas, et a finalement trouvé sa base dans une ville française fictive du XXe siècle, composée d’une équipe d’expatriés américains. Le film se déroule comme un magazine avec un certain nombre d’histoires différentes, racontées par leurs auteurs, toutes basées sur les événements extraordinaires autour de la petite ville. The Dispatch est dirigé par le rédacteur en chef bourru et pragmatique Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) dont la mort devient la pièce maîtresse de ce numéro du magazine, mettant ainsi fin à la publication avec un dernier hourra. Les histoires présentées pour ce dernier numéro de la Dépêche impliquent une visite parfaitement fantaisiste de la ville par l’écrivain de voyage Herbsaint Sazerac (Owen Wilson), une histoire sur un détenu qui est aussi un artiste de génie par JKL Berensen (Tilda Swinton), une histoire sur le français les jeunes en révolte de Lucinda Krementz (Frances McDormand), et un peu le profil d’une poupée gigogne russe sur le chef du commissaire de police par l’écrivain culinaire Roebuck Wright (Jeffrey Wright).

Chacune de ces histoires, bien que n’étant pas complètement interconnectées, toutes les journalistes se moquent de manière ludique et leurs sujets variés, que ce soit l’art, la politique, le crime ou la nourriture. Une grande partie de The French Dispatch fait un clin d’œil et est consciente de la structure sociale cosmopolite au sein des médias et de la façon dont la vie personnelle de divers auteurs peut figurer dans leurs histoires. Bien sûr, dans la vraie vie, être un écrivain est en fait un peu ennuyeux et surtout solitaire, à l’exception des fêtes occasionnelles ou des sorties dans un bar, mais Anderson, comme beaucoup d’autres jeunes écrivains en herbe, a clairement romancé le monde des galas de Truman Capote. , les fêtes de Graydon Carter Vanity Fair et la Renaissance de Harlem, l’idée de l’écrivain en tant qu’imprésario intellectuel et créateur de goûts. Les crédits de The French Dispatch incluent un certain nombre d’écrivains new-yorkais célèbres auxquels le film se sent redevable, notamment Joseph Mitchell, Mavis Gallant, James Baldwin, Lillian Ross et AJ Liebling. Anderson a toujours excellé à jouer avec des personnages archétypaux, et être dans un monde de figures littéraires couvrant des périodes et des personnages historiques et distinctifs semble le ravir. C’est un plaisir de voir que chaque histoire devient de plus en plus folle au fur et à mesure qu’elle avance. Et les acteurs semblent s’amuser aussi. Tilda Swinton pousse sa critique d’art extravagante et prétentieuse à l’extrême la plus stupide. Benicio Del Toro joue la menace et l’humour sec presque simultanément. Timothée Chalamet vole tranquillement le film avec un zèle de leader de Dustin Hoffman – rencontre – Chevy Chase. Même Saoirse Ronan, qui n’a qu’un simple caméo, le fait sortir du parc avec le peu qu’elle a donné. Les stars sont sorties pour Wes Anderson, et elles ont clairement du bon temps entre ses mains compétentes.

Cet aspect est la plus grande clé du succès du film et de la dernière décennie des films d’Anderson : il y a beaucoup d’acteurs qui aiment travailler avec ce type. Il est difficile de penser à un autre réalisateur qui peut obtenir autant de noms de renom à signer même pour quelques minutes à l’écran; cela rappelle Terrence Malick lors de la production de The Thin Red Line, et la façon dont une grande partie d’Hollywood semblait désespérément vouloir jouer dans l’un de ses films. Il y a les gens qui ont travaillé avec Anderson depuis ses premiers films en maintenant la relation forte (Bill Murray, Owen Wilson, Anjelica Huston et Jason Schwartzman apparaissent tous), des acteurs qui sont de nouveaux ajouts à l’équipe de films comme The Grand Budapest Hotel et Isle of Dogs (Saoirse Ronan, Tony Revolori, Tilda Swinton et Edward Norton), et des acteurs faisant leur première apparition à Anderson (Benicio Del Toro, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright et Stephen Park).

C’est le plus grand film d’ensemble d’Anderson, grâce à sa nature épisodique et sa grande abondance de sujets, de styles et d’intrigues. Les personnages entrent et sortent à un rythme rapide mais laissent toujours une impression, et tout comme pour créer un magazine (ou même un film), on a l’impression de rassembler le gang pour un projet de groupe. Cet esprit de collaboration et de renforcement de la communauté souligne pourquoi les acteurs aiment être dans les films d’Anderson : il est le meilleur pour concevoir un univers minuscule et le construire comme l’une des pièces de Max Fischer dans Rushmore. Ses films sont incroyablement élégants, branchés et amusants, et il encourage les acteurs à explorer toutes les possibilités comiques à leur disposition. Il n’est pas vraiment unique de souligner que de nombreux films traitent vraiment du processus de réalisation de films, mais en explorant comment créer un magazine, Anderson entre inévitablement dans le travail de son métier et à quel point il est collaboratif et technique. comme combien de plaisir vous pouvez avoir avec la bonne communauté en place.

Tout le monde dans le film semble prêt à participer à la blague, chacun des acteurs les plus en vue disposant de suffisamment d’espace pour apporter sa propre énergie de fou et un esprit sec à chaque histoire, et Murray au centre en tant que capitaine robuste du film, jouant de tous les autres avec qui il partage l’écran. Tous les acteurs ajoutent quelque chose d’unique à leurs performances, mais ils finissent tous par former une force de cohésion qui maintient l’énergie frénétique du film, à l’exception de Wright et Park, qui apportent une grande partie du contrepoids émotionnel et du cœur au film.

Alors qu’il devient de plus en plus difficile de faire un film grand public, même à budget moyen, à moins qu’il ne s’agisse d’une adaptation de bande dessinée ou d’une grande propriété intellectuelle, Wes Anderson crée plus ou moins son propre univers cinématographique, basé davantage sur des vibrations, une production élaborée et une troupe en rotation. d’acteurs populaires. Même la façon dont certains plans sont cadrés et les scènes sont conçues évoquent un grand et glorieux spectacle de Broadway. Tout cela est très hypnotique et excitant à vivre, et pourtant, contrairement aux contemporains d’Anderson, Quentin Tarantino, David Fincher et Paul Thomas Anderson, Wes Anderson peut être beaucoup plus difficile à maîtriser pleinement.

Les gens ont tendance à être durs avec Wes Anderson et ses films. Le tweeness peut certainement être beaucoup, et même les fans admettraient que son style et les détails de sa présentation visuelle importent beaucoup et peut-être plus que l’histoire. Mais peut-être que la plus grande critique d’Anderson est la blancheur presque insupportable de ses films. Le problème n’est pas tant que ses films sont principalement remplis d’acteurs blancs (bien que cette critique ait été quelque peu injustement dirigée contre lui) que ses films ont tendance à se prélasser dans une vision du monde très chic et de classe supérieure. -un monde plein d’étiquettes et de délices classiques et de présentations fantaisistes avec des références littéraires blanches modernes et du rock ‘n’ roll embourgeoisé du monde entier. Bien qu’il soit né et ait grandi à Houston, au Texas, il a toujours adopté une approche plus européenne du cinéma, ce qui ne fait qu’ajouter à cette sensibilité étroite et blanche. Mais cet argument passe à côté de ce qui est souvent le but de ses histoires et de ce qui peut les rendre si efficaces.

Les films de Wes Anderson, depuis le tout début avec Bottle Rocket, ont toujours mis au jour une profonde mélancolie, une incroyable bêtise et toutes les autres fissures dans la façade de la société blanche de la haute société. De l’école préparatoire aux familles d’élite en passant par les artistes riches et les hôtels de luxe en temps de guerre, il y a toujours de la pourriture et de la tristesse qui éclatent à travers les coutures et menacent de déchirer tous ces extérieurs luxuriants, ces agents primitifs et appropriés, et les coutumes pointilleuses et distinguées que les gens utilisent pour signaler les choses à propos d’eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que Wes Anderson est anticapitaliste, autant que cela veut dire que ces choses peuvent aussi être des critiques sur la blancheur – parfois d’une manière qu’Anderson lui-même ne réalise probablement pas. Par exemple, dans The French Dispatch, l’histoire du « chef-d’œuvre concret », qui met en scène Benicio Del Toro dans le rôle de l’artiste incarcéré Moses Rosenthaler, qui est chargé de réaliser une œuvre pour le marchand d’art très riche et extravagant Julian Cadazio (Adrien Brody) et s’inspire de sa gardienne Simone (Léa Seydoux) joue avec la politique raciale et les questions de pouvoir sans attirer l’attention sur le fait qu’il est même difficile de tout contrôler. Il ne s’agit pas de tirer Anderson d’affaire ou de prétendre qu’il comprend parfaitement la race – il y a eu beaucoup de faux pas myopes – mais il aborde quelque chose de plus que ce que les gens pourraient lui attribuer.

Une grande partie du sous-texte qui se passe dans le film tourne autour de la mort et de l’héritage : à la fois la mort des industries et de l’art, mais aussi des personnes. The French Dispatch, tout comme The Grand Budapest Hotel, se concentre sur la mort d’une figure importante du récit, et une grande partie du film semble contempler les histoires que nous racontons et si elles continuent ou signifient quelque chose après que nous les ayons racontées. The French Dispatch est sans vergogne sincère dans son amour pour le journalisme et la narration, et le film souffre d’affection sincère et de nostalgie romantique pour les écrivains et les sujets qu’ils couvrent. Il y a aussi beaucoup de mélancolie à propos de la disparition d’un certain type de journalisme, qui représente également la disparition d’un certain type d’art et de cinéma. The French Dispatch est un film qui regarde en arrière avec mélancolie et se demande si cela en valait la peine à la fin. L’esprit comique fou du film fait écho à une époque très différente de la réalisation de films en studio qui concernait davantage les stars irrésistibles et la théâtralité, et est incroyablement en décalage avec ce que les grands studios font maintenant. Tout cela sert à dramatiser la fin d’une certaine façon de faire ; la fin d’une forme traditionnelle et communautaire alors que nous nous dirigeons vers un avenir automatisé.

La mort est le spectre ultime qui se profile dans tant de films d’Anderson. C’est l’événement le plus réel et le plus final qui peut briser toute illusion que nous pouvons inventer pour nous distraire. Le temps qui passe et l’inévitabilité d’un point final pèsent sur les différents personnages de The French Dispatch, et ils laissent soit un riche héritage à retenir, soit un mythe qui peut être exploité avec une bonne ou une mauvaise intention. Aucune des deux avenues n’est présentée comme un idéal ou une parodie, car c’est simplement la façon dont la vie peut se dérouler. La seule chose qui n’est pas claire, c’est ce que sera l’héritage du magazine French Dispatch. Tout ce qui est sûr, c’est que c’était le cheval de bataille d’Arthur Howitzer Jr., qui semblait désespéré de défendre les grands écrivains et les personnes sans pays où retourner pour un certain nombre de raisons. Ils se sont tous réunis pour faire la meilleure chose possible. Comme ils ne peuvent pas vivre éternellement, peut-être que The French Dispatch le fera pour eux.

Israel Daramola est un écrivain basé à Brooklyn. Son travail a été publié dans Pitchfork, Spin, BuzzFeed et Rolling Stone.