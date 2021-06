Wes Borland dit que Limp Bizkit a enregistré 35 chansons pour un nouvel album tant attendu

Lors d’une récente apparition sur “Boissons avec Johnny”, l’émission de télévision sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ, Wes Borland discuté du statut de BIZKIT BOITEle nouvel album tant attendu de qui avait à un moment donné le titre provisoire “Ruée des Éléphants Disco”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons probablement, au cours des 10 dernières années, été en studio pour essayer de terminer le disque, je veux dire, sept fois, dans différents studios. Et nous avons travaillé sur des trucs, travaillé sur des trucs, travaillé sur des trucs. Et Fred [Durst, LIMP BIZKIT frontman] a toujours été insatisfait de l’endroit où se trouve la vision, je suppose. Nous avons donc sorti des singles – comme nous l’avons fait ‘Prêt à partir’, et nous avons fait un autre single intitulé « Abattage sans fin » que nous avons sorti… Nous avons probablement 35 chansons enregistrées instrumentalement, et il a fait du chant dessus, puis a jeté le chant – fait du chant et ensuite [gone], ‘Merde,’ [and] l’a jeté. Donc je pense qu’il est enfin au point maintenant où il va choisir un ensemble de ces chansons avec lesquelles il est enfin cool et les finir et nous allons finir le disque. Alors, croisons les doigts.”

Interrogé sur un calendrier possible pour l’achèvement de la nouvelle BIZKIT BOITE LP, le guitariste a déclaré : “Je ne suis pas en charge de Fredla voix de… J’en ai fini avec mes parties sur le disque. Je suis sûr que je vais y retourner et jouer un peu plus après. Mais c’est putain Fred Durst. Il est passé du statut de chéri à celui de personne la plus détestée au monde. Nous avons rompu en tant que groupe. Il a essayé de trouver sa place, je pense, sur un tas de ces chansons. Il est tellement talentueux et je l’aime tellement en tant que frère, mais s’il n’est pas prêt à le faire, il n’est pas prêt à le faire… allez, ‘Oh, je n’aurais pas dû faire ça.’ Mais j’aime juste sortir des trucs. Mais c’est un perfectionniste, donc nous verrons quand il sera prêt à le faire. Je doute qu’il s’appelle ‘La ruée des éléphants disco’ à ce moment. Je vais certainement dire que les riffs et la musique, c’est le meilleur truc que j’ai jamais fait en tant que musicien, je pense. Je suis tellement content de la direction prise par la musique, et j’aime ce que nous avons fait en tant que groupe. Et j’ai entendu un tas de ses voix, en quelque sorte, des démos sur ce truc, et elles sont géniales. Donc je n’ai aucun doute qu’il va venir l’apporter et ça va être un super disque.”

Depuis l’arrivée de “Cobra d’or” Il ya 10 ans, BIZKIT BOITE a publié quatre singles et a promis de sortir une collection complète de nouveaux morceaux.

BIZKIT BOITE et Lil Waynele single collaboratif de , “Prêt à partir”, a été rendu disponible en juillet 2013. Le morceau est sorti via Argent liquide, Lil Waynemaison de disques de longue date.

BIZKIT BOITE en 2011 s’est séparé de Interscope, le label qui a sorti tous les disques du groupe jusqu’à présent via ses filiales Retourner, Geffen et Suretone Records.

BIZKIT BOITE embarquera sur un US cet été. Le soutien sur le trek de 12 dates viendra de BOÎTE À SPIRITUEUX.

La tournée débutera le 29 juillet à Chicago et se terminera le 24 août à Los Angeles.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).