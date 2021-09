Wes Gordon, LaQuan Smith parmi les lauréats – WWD

Les prix ACE annuels du Conseil des accessoires approchent et les lauréats de cette année sont récompensés pour leur travail de responsabilité sociale pendant la pandémie de COVID-19.

Les lauréats de cette année incluent Wes Gordon, directeur créatif de Carolina Herrera; les designers Christian Siriano et LaQuan Smith ; crocos; Stephanie Roberson, directrice du marketing chez Shopbop ; Caleres/Allen Edmonds; Qurate Retail Group et Karyn Schoenbart du NPD Group.

Cette année marque non seulement le premier événement en personne pour ACE depuis plus de deux ans, mais aussi son 25e anniversaire. Les lauréats sont reconnus comme des héros, en particulier compte tenu de leur travail en matière de responsabilité sociale. Le prix collectif de cette année est Optical Industry.

“Après les 18 derniers mois, le Conseil des accessoires a estimé qu’il était important non seulement de célébrer le beau produit, mais aussi de reconnaître la générosité, le bon travail et le cœur et l’âme de l’industrie”, a déclaré le Conseil des accessoires dans un communiqué. “Tous les lauréats ont montré des réalisations dans le soulagement de COVID, la durabilité, le travail caritatif en cours et/ou l’inclusivité et la diversité au cours de la dernière année.”

De plus, le magazine Accessories Council publiera pour la première fois un numéro spécial imprimé à la place du journal des ACE Awards, qui présentera les gagnants, tous les finalistes, les anciens gagnants ACE et les écrivains invités tels que Lynn Yaeger, Roxanne Robinson et plus .

Les candidats à un ACE Award incluent Aether Diamonds, Blessings in a Backpack, Elyse Ryan, Freida Rothman, LaFonn Jewelry, Le Vian, Marlyn Schiff, Pura Vida, Tall Order et Vera Bradley.

Créés en 1997, les ACE Awards ont récompensé des personnes et des entreprises qui ont fait progresser la connaissance et l’utilisation des accessoires.

Les ACE Awards auront lieu à New York le 2 novembre.

