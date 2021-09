Wes Gordon parle de l’honneur du Conseil de la couture, de la tenue de fête – WWD

Avant d’être honoré par le Conseil de la couture du Musée de la FIT mardi, Wes Gordon a discuté de l’occasion, de la tenue de fête et du pouvoir de la réflexion.

Avant que 240 invités n’arrivent à Cipriani South Street pour l’événement annuel, la directrice créative de Carolina Herrera a déclaré lors d’une interview téléphonique : . Je ne vais pas me plaindre.

Ayant assisté à plusieurs reprises au déjeuner du Conseil de la couture de la FIT et vu des créateurs qu’il admire recevoir le prix du Conseil de la couture pour la mode et l’art, il a déclaré : « C’est très surréaliste pour moi d’être ici aujourd’hui en tant que récipiendaire.

La foule, qui a été réduite de moitié en raison de mesures de sécurité, comprenait Carolina Herrera, Patricia Lansing, Stacey Bendet Eisner, Nicole Miller, B. Michael, Dr Joyce Brown, Fe Fendi, Valerie Steele, Martha Stewart et Julie Macklowe, entre autres. , ont déclaré les organisateurs. Shanina Shaik a remis le prix à Gordon. L’événement parrainé par Nordstrom était coprésidé par Jeffrey Fowler et la présidente de Carolina Herrera, Emilie Rubinfeld, et près de 700 000 $ ont été amassés.

Carolina Herrera et Martha Stewart Yvonne Tnt/BFA.com/Courtesy Phot

Le 40e anniversaire de Carolina Herrera et le retour récent de son défilé en personne n’étaient que deux des raisons pour lesquelles Gordon devait célébrer. Il a dédié le prix à l’homonyme de l’entreprise, selon les organisateurs. En tant que champion de la ville de New York, de son secteur de la mode et de la réouverture des deux, Gordon était à bord avec le retour du déjeuner de mardi en personne et quelques autres événements gérés en toute sécurité. « Il y a une joie palpable que vous pouvez ressentir dans ces situations et dans ces pièces qui vient juste de la convivialité. La mode est une communauté. La mode est une famille. Ce n’est pas à son meilleur quand nous sommes tous obligés d’être séparés. Nous sommes un groupe, qu’il s’agisse d’étudiants, d’enseignants, de clients, de designers, de médias ou de détaillants qui travaillent dans ce domaine parce que nous aimons ce que nous faisons. Nous aimons être avec d’autres personnes, qui aiment ce qu’elles font », a-t-il déclaré.

Né à Chicago et basé à New York, Gordon a grandi à Atlanta et a un aperçu d’autres marchés américains, dans lesquels Carolina Herrera a “toujours eu des entreprises solides”, a-t-il déclaré. «Ce que vous avez vu pendant la pandémie plus que les zones dont l’importance change en raison de la démographie et de l’évolution des populations était davantage lié à la façon dont les différentes régions ont été affectées et à gérer la pandémie et les fermetures. Il y avait certains marchés où nous vendions très fortement dans l’ensemble, puis d’autres régions où les choses étaient très en attente. »

Actuellement, les vêtements de fête font grimper les ventes. Plus précisément, cela signifie « des vêtements qui marquent des moments ou transforment un moment ordinaire en un moment inoubliable. Que ce soient des mariages qui ont été reportés et que c’est une situation très formelle. Ou ça [could be] aussi simple que d’avoir six copines à dîner dans votre jardin pour un anniversaire tardif et vous voulez juste une fabuleuse robe en coton. Nous assistons vraiment à des achats émotionnels. Les femmes recherchent des pièces qui leur parlent vraiment et se connectent avec elles, car elles ont traversé une longue période sans pouvoir profiter et célébrer le pouvoir transformateur de la mode.

Alors que toutes les catégories se vendent, les robes sont populaires. Une autre conséquence de la pause induite par le verrouillage pour Gordon et pour d’autres designers a conduit à «une certaine introspection et une introspection sur qui nous sommes en tant que designers et ce que nos maisons représentent pour les femmes qu’elles ne peuvent pas obtenir d’autres endroits. Et pour commencer à sortir de ce cycle de plus, plus, plus, plus vite, plus vite, plus vite. Nous fabriquons donc un petit pourcentage de pièces. Cela signifie que chaque chose que nous créons doit être fabuleuse. Il doit communiquer Carolina Herrera. Il doit communiquer avec notre cliente, notre femme et résonner émotionnellement avec elle.

Notant à quel point la communauté de la mode est résiliente, Gordon a été stimulé par le fait que le déjeuner avait lieu. “Mais tout comme New York, la famille de la mode est imparable – les médias de la mode et les détaillants sont imparables. Et nous persévérons », a-t-il déclaré.