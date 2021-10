Wes Iwundu, coupé par Charlotte Hornets

Les mouvements liés à la formation des équipes NBA se poursuivent et de nombreuses franchises doivent supprimer une série de joueurs afin de respecter la limite prédéfinie de 12 joueurs. Dans ce cas, l’un des derniers à partir a été Wesley Iwundu, qui ne fera pas partie du groupe emmené par James Borrego pour la saison qui débute demain.

L’ancien Orlando Magic et New Orleans Pelicans est incapable de s’installer dans la meilleure ligue du monde malgré le fait qu’il s’agisse d’un attaquant doté d’excellentes conditions physiques et de concepts défensifs plus qu’attrayants. Il faut attendre pour connaître la prochaine étape de la carrière d’Iwundu, que ce soit en NBA ou ailleurs.

Les Hornets renoncent à Wes Iwundu pour finaliser leur alignement, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 18 octobre 2021