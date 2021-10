Wes Scantlin de Puddle Of Mudd explique pourquoi il reste à l’écart des groupies : les femmes « vous tiendront éveillé trop tard »

Dans une récente interview avec le site Web Reel Talker, FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin On a demandé à quoi ressemblent « les filles » quand on est une « rock star » sur la route. Il a répondu: « J’ai juste ceci à dire: quand tu es en tournée et que tu es chanteur, nous essayons constamment de reposer nos voix pour pouvoir bien jouer. Et les filles, mec, elles te garderont debout, mec – ils te garderont éveillé trop tard, trop tard. Et quelles que soient les choses qu’ils ont dans leurs poches, nous n’en avons pas besoin non plus. Alors, oui, la meilleure chose à faire est de s’en tenir à la meute de loups — accrochez-vous simplement à votre meute et ne vous éloignez pas de la sécurité. Et restez concentré, gardez le cap.

« Il n’y a rien de mal avec les femmes, mais vous devez garder le cap et vous devez être une personne professionnelle », a-t-il poursuivi. « Ou bien tu te réveilleras et quelles que soient les nanas, elles te tiennent éveillé et tu ne dors pas et ensuite tu es nul à chanter. terminé?’

« Il n’y a rien de mal avec les dames, mais elles vous tiennent juste un peu trop longtemps éveillées » Scantlin répété.

FLAQUE DE BOUE a joué un certain nombre de spectacles aux États-Unis en soutien au dernier album du groupe, « Bienvenue en Galvanie ».

« Bienvenue en Galvanie » est sorti en 2019 via Divertissement sur la chaussée. FLAQUE DE BOUELe premier album de depuis une décennie se composait de dix nouveaux morceaux et a été produit par Cameron Webb (TRIO ALCALIN, PERTURBÉ, MOTRHEAD).

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe.

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de finalement devenir sobre en 2017. Lui et le reste de FLAQUE DE BOUE reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album. Scantlin a déclaré qu’il avait fini par retourner en cure de désintoxication et recevoir un traitement « parce qu’il n’y avait vraiment nulle part où aller ». Il a également remercié sa famille et ses fans de lui avoir donné la force d’essayer de s’améliorer.

FLAQUE DE BOUE a fait irruption dans le courant dominant avec les années 2001 « Viens nettoyer », qui a donné trois coups sûrs — « Contrôler », « Flou » et « Elle me déteste ».



