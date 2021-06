Wes Scantlin de Puddle Of Mudd s’apprêtait à écrire une autobiographie avant la pandémie

Dans une nouvelle interview avec Dr Musique, FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin On lui a demandé s’il était intéressé à écrire un jour une autobiographie. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Le seul problème avec ça, mec, c’est que tu dois vraiment te jeter sous le bus tout le temps. Tu dois sortir de ta poche avec beaucoup de trucs fous, fous et de choses étranges tu l’as fait et dont tu as honte et des trucs comme ça. Je suppose que tu dois juste sucer ça et juste le faire, je suppose. “

Il a ajouté: “Je m’apprêtais à faire un livre, puis la pandémie a en quelque sorte étouffé beaucoup de choses – vraiment, essentiellement tout – et j’ai dû tout mettre en veille. L’avenir s’annonce bien. Et, oui, ça pourrait sortir, et je peux m’asseoir là et raconter un tas d’histoires folles.”

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe.

Le premier album studio du groupe en dix ans, “Bienvenue en Galvanie”, est sorti en septembre 2019 via Divertissement sur la chaussée.

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de finalement devenir sobre en 2017. Après avoir changé de vie et remis le groupe en ordre, Nous s et FLAQUE DE BOUE reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album.

FLAQUE DE BOUE a fait irruption dans le courant dominant avec les années 2001 “Viens nettoyer”, qui a donné trois coups sûrs — “Contrôler”, “Flou” et “Elle me déteste”.



