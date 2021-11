FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin aurait marché hors de la scène au milieu d’un concert hier soir (samedi 20 novembre) au EPIC Event Center de Green Bay, Wisconsin, après s’être plaint des lumières du lieu.

L’épisode, qui s’est produit au début du set du groupe, a été capturé dans une vidéo qui a été téléchargée sur Facebook par un fan qui a assisté au spectacle, Mitch André. Au début du clip de trois minutes, Scantlin peut être vu tenant ses deux mains devant son visage tout en essayant de chanter l’une des chansons du groupe. À la fin du morceau, il dit à la foule : « Je ne sais pas pourquoi les lumières doivent m’aveugler pendant tout ce spectacle. Maintenant, je peux vous voir tous. Mais si vous étiez debout ici où je’ En ce moment, c’est comme une putain de lampe de poche qui clignote dans ta putain de tête, et je ne pense pas que ce soit vraiment cool, vraiment. » Il s’adresse alors apparemment directement au technicien d’éclairage interne, en disant: « Ça m’a l’air d’être un putain d’idiot. Va te faire foutre, enculé. Sorti de nulle part, voici un autre putain de connard. J’ai une lampe de poche aussi, enculé. «

André, qui a rendu sa vidéo publique sur Facebook, a inclus le commentaire suivant dans son message : « FLAQUE DE BOUE, j’espère sincèrement que Nous s obtient l’aide dont il a besoin. C’était l’un de mes groupes préférés en grandissant. Cela étant dit, mes amis et moi n’avons pas pu le supporter et avons dû renoncer à votre deuxième chanson, ce qui en fait le SEUL concert auquel j’ai jamais participé en raison de mauvaises performances. En plus de ça, tu es arrivé une demi-heure en retard à ton propre show… C’était la deuxième fois que je te voyais, et ce sera la dernière. Le spectacle d’hier soir, avant Nous s s’en va au milieu de leur 4ème chanson… »

Un autre fan qui a assisté au concert d’hier soir, Tyler Patnode, partagé André‘s vidéo et a ajouté le message suivant: « C’était de loin la PIRE performance que j’aie jamais vue et assistée. Je me sens vraiment mal pour l’EPIC Event Center d’avoir organisé ce spectacle de merde. Cet homme avait besoin de prendre sa retraite il y a 10 ans. FLAQUE DE BOUE quel dommage. »

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de prétendre être devenu sobre en 2017. Scantlin a déclaré qu’il avait fini par retourner en cure de désintoxication et recevoir un traitement « parce qu’il n’y avait vraiment nulle part où aller ». Il a également remercié sa famille et ses fans de lui avoir donné la force d’essayer de s’améliorer.

Scantlin a été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles (LAX) en septembre 2017 après avoir tenté de monter à bord d’un avion avec un pistolet BB. Il a plaidé sans conteste et a été banni de LAX à moins qu’il ne s’agisse de voyager pour le travail.

Avant cela, il y a eu quelques années tumultueuses pour le chanteur et guitariste. En janvier 2016, il a été arrêté, soupçonné d’avoir pénétré par effraction dans son ancienne maison et d’avoir vandalisé une partie de la propriété.

Il a sauté deux dates d’audience liées aux accusations plus tard ce printemps-là, ce qui a conduit à une autre arrestation.

Avant cela, Scantlin a été arrêté en décembre 2015 pour possession d’une substance contrôlée et avait déjà été arrêté plusieurs fois la même année pour conduite en état d’ébriété.

De plus, il a été arrêté dans un aéroport de Denver en 2015 pour avoir fait une balade sur un carrousel à bagages et placé en garde à vue dès 2012 pour une altercation avec un agent de bord.

Il a également mis fin à un certain nombre de FLAQUE DE BOUE montre au début de 2016 avec divers effondrements, dont un dans lequel il a accusé un fan d’avoir volé sa maison

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe. Le groupe dans le mainstream avec les années 2001 « Viens nettoyer », qui a donné trois coups sûrs — « Contrôler », « Flou » et « Elle me déteste ».

FLAQUE DE BOUEle dernier album de , « Bienvenue en Galvanie », est sorti en 2019 via Divertissement sur la chaussée.



