Wes Scantlin de Puddle Of Mudd : « Tout le monde devrait simplement aller se faire vacciner »

FLAQUE DE BOUE leader Wes Scantlin a parlé à Anne Erickson d’Audio Ink Radio sur l’avenir du groupe et ses réflexions sur l’importance de se faire vacciner. Il a déclaré: “J’espère que je pourrai continuer à tourner. Et je vais certainement aller en studio et enregistrer le prochain FLAQUE DE BOUE record. Et, fondamentalement, priez pour que cette putain de chose bizarre » – faisant référence à la pandémie – « disparaisse enfin et pour toujours.

“Tout le monde devrait vraiment aller se faire vacciner”, a-t-il poursuivi. “Certaines personnes ont cette chose que j’appelle” le syndrome d’invincibilité ” – le trouble ISD. Les gens pensent qu’ils sont invincibles et, ” Non, non, non. Cela ne m’arrivera jamais. Non, non, non. ” Et, c’est, genre, bam. Tu es mort. Tu es par terre. Et tu as infecté d’autres personnes qui prenaient soin de toi. Et tout d’un coup, maintenant elles sont mortes par terre.

“Être responsable,” Nous s ajoutée. “Et je veux dire ceci: soyez responsable. Et allez vous faire vacciner. Ne sautez pas le prochain rendez-vous de vaccination. Obtenez-les tous les deux. Ils sont très simples. Je l’ai fait moi-même. C’est juste à côté de n’importe où le diable où tu vis en fait… Sérieusement, va te faire vacciner, mec. N’agis pas comme une sorte de monstre, tu es meilleur ou plus gros ou plus dur ou n’importe où, parce que beaucoup de gens sont morts, mec .

Le mois dernier, FLAQUE DE BOUE a annoncé un certain nombre de dates aux États-Unis en soutien au dernier album du groupe, “Bienvenue en Galvanie”.

“Bienvenue en Galvanie” est sorti en 2019 via Divertissement sur la chaussée. FLAQUE DE BOUELe premier album de depuis une décennie se composait de dix nouveaux morceaux et a été produit par Cameron Webb (TRIO ALCALIN, PERTURBÉ, MOTRHEAD).

FLAQUE DE BOUE a été formé en 1991 à Kansas City par Scantlin, le seul membre original encore avec le groupe.

Nous s a eu des problèmes presque incessants avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, avant de finalement devenir sobre en 2017. Lui et le reste de FLAQUE DE BOUE reconstruit une base de tournée, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle musique et à un nouvel album. Scantlin a déclaré qu’il avait fini par retourner en cure de désintoxication et recevoir un traitement “parce qu’il n’y avait vraiment nulle part où aller”. Il a également remercié sa famille et ses fans de lui avoir donné la force d’essayer de s’améliorer.

FLAQUE DE BOUE a fait irruption dans le courant dominant avec les années 2001 “Viens nettoyer”, qui a donné trois coups sûrs — “Contrôler”, “Flou” et “Elle me déteste”.



