Wes Unseld Jr., favori pour entraîner les Wizards de Washington

G2 à nouveau à la hausse, Misfits est allé 0-2, et l’une de leurs défaites a été contre Astralis – dont le mid laner a tiré un xPeke. Nous sommes de retour avec les classements hebdomadaires de puissance du championnat d’Europe de League of Legends ! Beaucoup de choses ont changé depuis la deuxième semaine, […] More