Étant donné que Mahershala Ali sera le deuxième acteur à jouer Blade sur le film, on ne lui en voudrait pas s’il voulait choisir le cerveau de Wesley Snipes à propos du rôle. Cependant, comme Snipes le voit, il ne s’attend pas à ce qu’Ali lui parle de tout ce qui concerne Blade. Il ne fait aucun doute que Snipes pense qu’Ali est parfaitement capable de comprendre le rôle par lui-même, ce qui n’est guère une pensée déraisonnable étant donné qu’Ali est un lauréat d’un Oscar et d’un Golden Globe. Et si je pouvais devenir spéculatif pendant un moment, alors qu’évidemment Ali’s Blade tirera certains éléments du matériel source comme l’a fait la version de Snipes, il ne serait pas surprenant qu’Ali veuille s’assurer que sa performance Blade ne ressemble pas trop ce que Snipes a fait au cours de la trilogie originale de Blade.