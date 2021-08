Wesley Fofana de Leicester City se fracture le péroné

À peine dix jours avant le début de la saison de Premier League, Leicester City a de nouveaux problèmes de blessures autour de Wesley Fofana. Le défenseur français de 20 ans a subi une fracture du péroné lors de sa victoire de pré-saison contre l’équipe espagnole de Villarreal, lors d’un match au King Power Stadium.

Bonjour les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. C’est une mauvaise journée aujourd’hui mais je suis dans un club formidable avec une équipe médicale formidable. Je vous donnerai des nouvelles dès que j’aurai un diagnostic définitif mais on sait déjà que j’ai une fracture du péroné. Je reviendrai bientôt et plus fort pic.twitter.com/lYIccZ0Bb9

– LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) 4 août 2021