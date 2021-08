Wesley Fofana obtient des excuses du joueur de Villarreal qui a causé une « blessure horrible » lors d’un match amical à Leicester alors que Brendan Rodgers fait l’éloge du personnel médical

in

Brendan Rodgers a fait l’éloge du personnel médical de Leicester après que Wesley Fofana a subi une fracture du péroné lors du match amical de pré-saison de mercredi contre Villarreal.

Avec les Foxes 3-0 dans un match sans signification au King Power Stadium, Fernando Nino est entré par derrière et a laissé Fofana à l’agonie avec un féroce tacle en ciseaux.

Fofana semble prêt pour une longue période de temps

Il y avait une inquiétude immédiate pour le défenseur alors qu’il était étiré du terrain.

Le joueur de 20 ans a publié un message positif sur son Instagram, remerciant la ” merveilleuse équipe médicale ” de Leicester et promettant aux fans qu’il reviendrait plus fort.

Rodgers a fait le point sur l’état de Fofana lors de sa conférence de presse avant le choc du Community Shield de samedi avec Man City.

L’action rapide du personnel médical de Leicester a été saluée

Il a déclaré : « Il s’est fracturé le péroné. C’est donc une blessure horrible pour nous et nous sommes dévastés pour lui.

« C’est un joueur de première classe, il va donc être une énorme perte pour nous.

« Notre équipe médicale était fantastique. Ils s’occupaient de lui. Notre traumatologue a pu remettre sa cheville en place. Puis il est allé à l’hôpital.

«Il a un autre scan aujourd’hui, qu’il n’a pas pu avoir hier soir parce que la cheville était tellement enflée.

« Cela nous donnera une indication plus claire de la durée de son absence. »

Rodgers a admis que la blessure de Fofana est un coup dévastateur

Nino a également présenté des excuses à la suite de son défi épouvantable qui a causé l’horrible blessure lors du match amical.

Il a écrit sur Instagram : « J’écris pour m’excuser publiquement, l’ayant déjà fait en privé avec lui, à Wesley Fofana pour ce qui s’est passé hier soir au King Power Stadium de Leicester.

“A aucun moment, j’ai eu l’intention de lui faire du mal, comme cela s’est malheureusement produit.

“J’espère sincèrement qu’il se rétablira rapidement et qu’il pourra retourner sur le terrain dès que possible pour continuer à montrer qu’il est un footballeur du plus haut niveau.”

