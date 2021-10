Wesley Snipes et Tiffany Haddish produiront et joueront dans le film comique « Back On the Strip »

Photos via Twitter

*Wesley Snipes et Tiffany Haddish se sont associés pour produire le nouveau film comique « Back On the Strip » dans lequel ils joueront également.

Selon Urban Hollywood 411, le film suit Merlin, un jeune homme qui déménage à Las Vegas dans l’espoir de devenir magicien après avoir perdu la femme de ses rêves. « Mais lorsqu’un dysfonctionnement du costume révèle ses » dons « physiques, il est recruté pour devenir le leader d’un tristement célèbre groupe de revues masculines », selon un communiqué de presse sur le film.

Comédien Chris Spencer dirigera le projet sur la base d’un scénario qu’il a co-écrit avec Eric Daniel.

LIRE LA SUITE: Le redémarrage de ‘The Proud Family’ fait appel à Tiffany Haddish, Normani et Lil Nas X pour Guest Sta

Snipes et Haddish joueront en face d’une distribution d’ensemble qui comprend JB Smoove (Spider-man – No Way Home, freinez votre enthousiasme); Faizon Amour (Retraite de couple, Elfe) ; Bill Bellamy (Self Made, Comment être un joueur) ; Gary Owen (Ride Along, Think Like a Man 1&2) ; Raigan Harris (Grand-ish) ; Piper Curda (American Pie Presents: Girls’ Rules, Youth & Consequences); et Spence Moore II comme Merlin (All American, HBO’s Who We Are), selon le rapport.

«Nous avons réuni une distribution incroyable avec les plus grands talents comiques de l’industrie. C’est un privilège de réaliser ce film, que j’ai co-écrit et qui a une distribution de ce calibre pour mon premier long métrage », a déclaré Spencer.

Snipes et Haddish produiront le film pour Luminosity Entertainment.

Le tournage est déjà terminé à Las Vegas. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée.

Dans des nouvelles connexes, nous avons précédemment signalé que Haddish avait été sélectionné comme guest star dans le redémarrage de « The Proud Family » intitulé « The Proud Family: Louder and Prouder » – qui devrait arriver en 2022.

Les guest stars comprendront également Lizzo, Lil Nas X, Chance le rappeur, Lena Waithe, Leslie Odom Jr., et Gabrielle Union.