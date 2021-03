Wesley Snipes se souvient de son rôle sur Star Trek: The Next Generation

Wesley Snipes auditionné pour Star Trek: la nouvelle génération dans les années 80, et la série a été créée en 1987 et s’est poursuivie jusqu’en 1994. Au cours de cette période, Snipes a fait beaucoup de films, certains parmi ses plus remarquables comme Ligue majeure, Roi de New York, New Jack City, et Les hommes blancs ne peuvent pas sauter. C’est une sacrée course pour des rôles emblématiques, il est donc difficile de comprendre qui aurait obtenu ces rôles si Snipes avait été verrouillé sur le tournage de TNG et incapable de les prendre.