West Bengal HS 12th Result 2021 Live: WBCHSE WB Board Uchcha Madhyamik Result 2021 Live at wbchse.nic.in, wbresults.nic.in, Check Toppers List, Passing Percentage

WBCHSE West Bengal HS 12th Result 2021 Couverture en direct: Le West Bengal Council of Higher Secondary Education annoncera les résultats de l’examen Uccha Madhyamik ou Class 12 Board à 15 heures aujourd’hui. Une fois les résultats du SH dans la déclaration officielle, le conseil activera les liens sur les sites Web officiels-wbchse.nic.in pour que les étudiants puissent vérifier les scores individuels et télécharger une copie pour référence.

Les étudiants peuvent accéder à leur feuille de notes via le numéro d’enregistrement, la date de naissance sur le site officiel, ainsi que par SMS. Les étudiants doivent envoyer les numéros d’enregistrement WB12 par SMS au 56070, 5676750 ou 56263.

Le Bengale occidental a supprimé les examens du conseil d’administration des classes 10 et 12 au début du mois de juin de cette année après que des demandes d’annulation ont afflué de parents et d’étudiants préoccupés par la santé des étudiants qui passent les examens alors que les cas de Covid augmentaient. Le CM du Bengale occidental agissant sur les retours a annulé les examens comme d’autres conseils d’État et CBSE, ICSE. Les examens annuels de la classe 11 ont également été annulés en raison de la vague de Covid.

Le modèle d’évaluation alternatif sur lequel le conseil s’est mis d’accord pour l’évaluation des élèves de la classe 12 prenait en compte les 4 matières les mieux notées aux examens de la classe 10 ainsi que les examens annuels de la classe 11. Les scores de la classe 10 auront une pondération de 40 pour cent et le reste des 60 pour cent se seront appuyés sur les finales de la classe 11 et la pratique et la théorie de la classe 12.

Le Conseil a enregistré un pourcentage de réussite de 100 pour cent pour les résultats de la classe 10 déclarés mardi. De plus, 90 pour cent des étudiants ont obtenu plus de 60 pour cent ou plus de notes. Au moins 79 candidats ont obtenu 697 points sur 700 lors de l’évaluation du Madhyamik Pariksha de cette année.