West Bengal News Today, West Bengal Violence, West Bengal Poll Violence: Mamata Banerjee annonce une compensation

Le Bengale est notamment témoin de violences post-électorales depuis la proclamation des résultats des élections le 2 mai.

Violence au Bengale occidental: La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement de l’État allait fournir une compensation de Rs 2 lakh chacune aux familles des personnes tuées dans les violences post-électorales. Elle a dit que l’indemnisation serait accordée sans aucune discrimination. «Ceux qui sont morts dans les violences post-électorales recevront une compensation de Rs 2 lakhs chacun sans aucune discrimination. 16 ont été tués lorsque l’ordre public relevait de la Commission électorale. La moitié d’entre eux étaient de TMC et l’autre moitié de BJP, un de Sanjukta Morcha », a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que les dirigeants du BJP provoquaient les gens et a exhorté le parti safran à accepter la défaite. «Les dirigeants du BJP errent, ils provoquent. Ce n’est même pas 24 heures du nouveau gouvernement, ils envoient des lettres, des équipes et des dirigeants arrivent. Ils ne sont en fait pas prêts à accepter le mandat. Je leur demande d’accepter le mandat du peuple », a ajouté Banerjee.

Notamment, le Bengale a été témoin de violences post-électorales depuis la déclaration des résultats des élections le 2 mai. Le BJP a exhorté Banerjee à mettre fin à la violence contre ses travailleurs du parti. Le président du BJP, JP Nadda, s’est même rendu au Bengale pour rencontrer les familles lésées des travailleurs du parti qui auraient été tués par les travailleurs du TMC. «Le BJP ne tolérera jamais l’oppression politique du peuple du Bengale et la politique tachée de sang de ceux qui sont au pouvoir… Ceux qui sont censés protéger le peuple sont responsables de cette violence. Nous nous engageons à protéger les valeurs constitutionnelles énoncées par le Dr BR. Ambedkar et arrêtez cette violence politique du Bengale! il a dit.

Aujourd’hui, le convoi du ministre de l’Union V Muraleedharan a été attaqué au village de Panchkuri, dans le district de West Midnapore, alors qu’il se rendait dans la région en relation avec une attaque contre les travailleurs du parti safran. Il a affirmé que l’attaque avait été menée par les crétins du TMC. Les dirigeants du BJP ont sorti toutes les armes à feu après l’attaque et ont affirmé qu’il n’y avait pas de loi et d’ordre dans l’État.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.