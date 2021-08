West Brom cible un adolescent de City et une star de l’USMNT alors que la recherche de l’attaquant se poursuit

Liam Delap et Daryl Dike sont deux attaquants sur la liste de souhaits de Valerien Ismael alors que West Bromwich Albion cherche à renforcer son équipe après un début de saison positif.

Selon l’Express & Star, Albion cherche à signer un avant-centre pour rivaliser avec Callum Robinson et Karlan Grant.

Digue est très familier à Ismael ayant fait 19 apparitions et marqué neuf buts pour Barnsley la saison dernière. C’est après avoir impressionné lors d’un prêt d’Orlando City.

On pense qu’Orlando pourrait être disposé à envoyer le joueur de 21 ans sous un autre prêt à condition que des frais élevés soient impliqués.

Dike a remporté des éloges tout au long de son séjour à Oakwell avec sa finition clinique et son jeu de hold-up physique. Cela a permis aux Tykes d’obtenir une remarquable cinquième place.

Delap est actuellement considéré comme l’un des attaquants les plus demandés du football anglais. En effet, plusieurs équipes de deuxième niveau préparent des mouvements pour l’attaquant de Manchester City.

Delap a défrayé la chronique la saison dernière en marquant lors de ses débuts professionnels contre Bournemouth lors de la Coupe Carabao.

Il a également marqué 27 buts en 24 matchs pour les U23 de City en Premier League 2 la saison dernière.

Stoke, le comté de Derby, Milwall et Middlesbrough seraient également intéressés par le prêt du jeune de 18 ans.

Andre Gray lié à Albion

Pendant ce temps, Football Insider affirme qu’Andre Gray est une option potentielle vers laquelle Albion pourrait se tourner.

Gray est originaire du Black Country et a commencé sa carrière chez Wolves, bien qu’il soit sorti à seulement 13 ans.

Les saisons de championnat prolifiques pour Brentford et Burnley respectivement font de Gray une proposition quelque peu attrayante.

Bien que Watford ait payé environ 18 millions de livres sterling pour Gray, il a eu du mal à montrer sa meilleure forme à Vicarage Road.

gris n’a trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises l’an dernier en championnat. En tant que tel, il a chuté dans l’ordre hiérarchique derrière Joshua King, Ashley Fletcher et Emmanuel Dennis. La légende du club Troy Deeney propose également une autre option.

Kenneth Zohore n’a pas justifié les frais de 8 millions de livres sterling payés à Cardiff depuis son arrivée à The Hawthorns en 2019. Pendant ce temps, le retour de Mbaye Diagne au club parent Galatasaray et le départ de Hal Robson-Kanu ont laissé les Baggies à court d’options.

Matt Phillips a fonctionné comme le numéro neuf traditionnel tout au long de la pré-saison avant que Robinson ne profite d’un début de campagne fructueux avec trois buts en autant de matchs.

L’ancien attaquant de Preston et Sheffield United est peut-être plus adapté à un rôle plus large. On pourrait en dire autant de Grant, d’où le souhait d’Ismael d’avoir une nouvelle recrue.