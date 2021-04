West Brom surmonte le revers de la VAR avec une victoire facile contre Southampton alors que la Premier League fournit une raison inattendue pour que le but précoce de Mbaye Diagne ne soit pas attribué

La Premier League a révélé pourquoi le but précoce de Mbaye Diagne lors de la victoire 3-0 de West Brom contre Southampton n’a pas été donné – et c’est une raison inattendue pour le moins!

Les Baggies avaient le ballon dans le filet en trois minutes alors que Diagne aidait dans le tir de Darnell Furlong avec sa tête.

Le drapeau de hors-jeu est monté tout de suite mais il a été à nouveau vérifié par VAR

Diagne a-t-il été durement fait?

Le but n’a pas été accordé car l’attaquant des Baggies a été signalé hors-jeu, cependant, VAR a revu l’incident.

Les rediffusions télévisées semblaient montrer que Diagne était d’accord, tandis que son coéquipier Kyle Bartley, qui était derrière lui, était hors-jeu.

Il semble que Bartley n’a pas été jugé actif dans le mouvement, mais le but n’a pas été donné. La raison pour laquelle VAR ne l’a pas décerné était quelque peu bizarre.

La Premier League a déclaré dans un communiqué à talkSPORT: “Ils ne pouvaient pas obtenir un angle qui montrait de manière concluante si le haut du corps de Diagne était en jeu ou hors-jeu, ils sont donc restés fidèles à la décision sur le terrain.”

Diagne, debout devant Bartley, semble être du côté mais VAR dit que les angles de caméra ne sont pas concluants

West Brom n’a pas laissé ce revers les abattre, car cela s’est avéré être une victoire facile pour eux aux Hawthorns de toute façon.

Mathues Pereira a ouvert le score à la 31e minute avec un penalty après avoir été trébuché dans la surface par Fraser Forster.

Ils ont doublé leur avance quatre minutes plus tard alors que Matt Phillips était au bout du centre bas de Diagne depuis la gauche après que Danny Ings ait inexplicablement donné le ballon au leader des Baggies.

Les saints se sont améliorés après la pause, mais l’équipe de Sam Allardyce en a obtenu un autre alors que la finition emphatique de Callum Robinson a scellé la victoire. C’était le premier but de l’international de la République d’Irlande en Premier League NON marqué contre Chelsea.

Pereira a été abattu dans la surface et a dûment marqué le penalty qui en a résulté

Phillips a ensuite donné un coussin aux Baggies

West Brom peut-il terminer une évasion improbable de la bataille de relégation?

Les visiteurs ont écopé d’une pénalité dans le temps d’arrêt car Moussa Djenepo a été abattu par Conor Townsend mais l’effort de James Ward-Prowse de 12 mètres a été sauvé par Sam Johnstone.

Le premier incident n’a finalement eu aucun effet sur le résultat, mais il ne fera rien pour faire taire les critiques du VAR, la technologie jouant un grand rôle dans certains matches de Premier League ce week-end.

Roberto Firmino avait un but refusé lors de la victoire de Liverpool sur Aston Villa car Diogo Jota était hors-jeu dans la préparation, bien que certains angles de caméra semblaient suggérer que le Portugais était en jeu.

Pendant ce temps, Edinson Cavani avait un but non marqué lors de la victoire de Manchester United à Tottenham, car il a été jugé plus tard que Scott McTominay avait commis une faute sur Heung-min Son quelques secondes auparavant.