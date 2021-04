West Bromwich Albion compte trois points après avoir dépassé Southampton (3-0)

12/04/2021

Activé à 22:21 CEST

le Brom ouest consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Southampton pendant le match joué dans le Les aubépines ce lundi. le West Bromwich Albion Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 2-5 contre Chelsea. Du côté des visiteurs, le Southampton a remporté dans son fief 3-2 son dernier match du tournoi contre le Burnley. Avec ce marqueur, l’équipe de West Bromwich est dix-neuvième, tandis que le Southampton Il est quatorzième après la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe de West Bromwich, qui a débuté à la Les aubépines grâce à un objectif de pénalité maximum de Matheus Pereira à 32 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, ce qui a augmenté le score grâce à l’objectif de Phillips à 35 minutes. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 2-0.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui West Bromwich Albion, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Robinson à la minute 69, terminant le match avec un score final de 3-0.

Le technicien de la Brom ouest, Sam Allardyce, a donné accès au champ à Gallagher, Robson-Kanu Oui Ajayi remplacer Robinson, Diagne Oui Bartley, tandis que de la part du Southampton, Ralph Hasenhüttl remplacé Che Adams, Tella Oui Djenepo pour Walcott, Ings Oui Walker-Peters.

Dans le duel, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Ward-Prowse.

Avec ce bon affichage, le West Bromwich Albion Il compte déjà 24 points en Premier League et se place à la dix-neuvième place du tableau, avec une place de relégation en Deuxième Division. Pour sa part, Southampton reste avec 36 points avec lesquels il a affronté ce trente et unième jour.

Le prochain engagement de Premier League pour lui West Bromwich Albion est contre lui La ville de Leicester, Pendant ce temps, il Southampton fera face au Palais de cristal.

Fiche techniqueWest Bromwich Albion:Johnstone, Bartley (Ajayi, min 85), O’shea, Townsend, Furlong, Maitland-Niles, Yoku & scedil; lu, Matheus Pereira, Phillips, Diagne (Robson-Kanu, min 76) et Robinson (Gallagher, min 0,72)Southampton:Forster, Vestergaard, Bednarek, Bertrand, Walker-Peters (Djenepo, min 87), Diallo, Ward-Prowse, Walcott (Che Adams, min 76), Armstrong, Redmond et Ings (Tella, min 87)Stade:Les aubépinesButs:Matheus Pereira (1-0, min.32), Phillips (2-0, min.35) et Robinson (3-0, min.69)