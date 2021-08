West Bromwich Albion signe l’ancien ailier de Sheffield Wednesday

in

West Bromwich Albion a finalisé la signature de l’ancien ailier de Sheffield Wednesday Adam Reach. Le joueur de 28 ans est parti mercredi plus tôt cet été et a maintenant signé un contrat de trois ans avec l’équipe de Valerian Ismael.

Carrière jusqu’à présent

Reach devient la quatrième signature de l’ère Ismael à The Hawthorns après les arrivées d’Alex Mowatt, Quevin Castro et Matt Clarke.

Le joueur de 28 ans a commencé sa carrière à Middlesbrough et y a passé cinq ans, faisant un total de 79 apparitions dans toutes les compétitions.

Après la fin de la saison 2015/16 au cours de laquelle Middlesbrough a été promu en Premier League, Reach a quitté le club pour rejoindre Sheffield mercredi.

Il est devenu un joueur clé pour les Owls au cours de ses cinq années au club, marquant des buts sensationnels en cours de route.

Au total, il a marqué 24 fois en 232 apparitions toutes compétitions confondues.

Adam Reach vise la Premier League

S’adressant au site Web du club à son arrivée, Reach a déclaré: “Il est clair que West Bromwich Albion est un club très ambitieux.

«Je partage ces ambitions de vouloir jouer en Premier League.

« C’est le défi le plus excitant de ma carrière et c’est certainement le plus gros défi de ma carrière.

«Je suis fier de faire beaucoup d’apparitions pour les clubs. Je veux faire beaucoup d’apparitions ici et avoir mes meilleures années ici. J’ai hâte de commencer.

Pereira cherche à quitter le club

Pendant ce temps, l’attaquant de West Brom Matheus Pereira a confirmé son désir de quitter le club, publiant un long message sur les réseaux sociaux dans lequel il expliquait ses raisons et réagissait aux fans qui avaient remis en question son engagement envers le club.

pic.twitter.com/RVSljfGJL2 – Matheus Pereira (@MatheusPereira) 2 août 2021

Pereria a été l’une des stars du championnat lors de la dernière campagne de West Brom en deuxième division, qui a abouti à leur promotion en Premier League.

Le Brésilien a également brillé pour les Baggies malgré leur retour décevant dans l’élite, ce qui a conduit à des liens avec lui pour rester en Premier League.

Dans son message, Pereira a déclaré: “Je ne veux pas quitter le club par la porte arrière, cela n’a jamais été mon plan ou mon intention, bien au contraire. Je veux que le club soit suffisamment récompensé pour avoir cru en moi et m’avoir soutenu pendant deux saisons. Il y a trois semaines, j’ai reçu une offre qui allait changer ma vie et celle de ma famille pour toujours.

