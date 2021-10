West Ham a averti que le mouvement prévu n’empêcherait pas la sortie de l’as qui « domine »

West Ham sera « inquiet » pour l’avenir de l’un de ses actifs les plus précieux, et même un nouvel accord exceptionnel n’empêchera pas la sortie d’un plus grand club, affirme un expert.

Sous la direction de David Moyes, la liste des stars de West Ham qui ont poussé leur jeu à un autre niveau est longue. Michail Antonio joue le meilleur football de sa vie en tant qu’avant-centre, mais c’est sans doute Declan Rice qui a fait le plus grand bond en avant.

Rice comprend la moitié d’un formidable partenariat au milieu de terrain aux côtés de Tomas Soucek. Le joueur de 22 ans a commencé à ajouter des buts et des passes décisives à son jeu cette saison, en marquant deux dans chaque catégorie dans toutes les compétitions jusqu’à présent.

L’international anglais est l’un des milieux de terrain les plus demandés du pays, Manchester United et Chelsea étant tous deux liés auparavant.

Moyes a déclaré officiellement qu’une redevance d’au moins 100 millions de livres sterling serait requise pour signer Rice. Et comme preuve de son importance pour le club, les Hammers seraient désireux de le lier à de nouveaux termes. C’est en dépit de son contrat actuel ayant plus de deux ans et demi restants.

Mais s’adressant à Football Insider, l’ancien attaquant de Premier League Noel Whelan a affirmé que West Ham serait « inquiet ».

Whelan pense que les niveaux de performance de Rice ont été si élevés qu’il est de plus en plus difficile à retenir pour West Ham. Et selon les experts, même un nouvel accord exceptionnel ne garantira pas que Rice soit conservée dans l’est de Londres.

« Même si un joueur signe un contrat, cela ne veut pas dire qu’il va rester au club de football », a déclaré Whelan.

« Cela donne simplement au club plus de poids pour demander des frais plus élevés s’il y a un contrat plus long en place.

« Il va être très recherché. West Ham le sait, et leurs fans le savent. Nous serions stupides de penser que ce n’était pas le cas.

«C’est un joueur spécial dans une position de spécialiste et les bons joueurs ne passent pas inaperçus. Il s’améliore à chaque match qu’il joue. Il domine ce milieu de terrain et a tout dans son répertoire.

« À la fin de la saison, West Ham s’inquiétera forcément de savoir s’il pourra le garder.

« En même temps, ils pourraient facilement obtenir ces 100 millions de livres sterling et cela pourrait vraiment les aider. »

Cinq managers de Manchester United bien pires qu’Ole Gunnar Solskjaer

Fabianski aura-t-il un impact sur les plans de transfert de West Ham ?

Pendant ce temps, le numéro un de West Ham, Lukasz Fabianski, a laissé entendre qu’il prolongerait son contrat avec les Hammers, ce qui pourrait affecter leurs plans de transfert prioritaires.

Les fonctions de gardien de but ont été partagées en Ligue Europa jusqu’à présent cette saison. Fabianski a disputé un match et Alphonse Areola – prêté par le Paris Saint-Germain – a commencé les deux autres.

Fabianski a récemment commenté sa situation contractuelle. Son contrat actuel expire à la fin de la saison, mais il a mentionné la possibilité d’une prolongation d’un an, comme il l’a fait en mai.

« C’est exact. Ce n’est pas seulement la politique de West Ham que les footballeurs d’un certain âge s’étendent d’une saison à l’autre. C’est en fait une solution logique pour de nombreuses raisons », a-t-il déclaré à Meczyki (via Sport Witness).

«Bien sûr, le plus important dans tout cela est le niveau de santé et de sport. Si je peux gérer ces aspects, je ne vois aucun problème à prolonger le contrat.

Cela pourrait entraver les plans des Hammers de promouvoir Alphonse Areola à la première place. Le Français a la possibilité d’acheter son prêt du PSG et a jusqu’à présent impressionné dans un maillot de West Ham.

LIRE LA SUITE: West Ham a expliqué ce qui était nécessaire pour garder Declan Rice