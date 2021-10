West Ham a expliqué ce qu’ils devaient faire pour garder un as en forme

Un ancien international anglais a expliqué à West Ham comment empêcher un joueur de haut niveau des griffes de Manchester United et de Chelsea.

David Moyes a vu son stock augmenter considérablement au cours des deux dernières années grâce à son excellent travail au London Stadium. Il a guidé les Irons vers l’Europe avec une impressionnante sixième place en 2020-21.

West Ham a poursuivi sa grande forme cette saison. Ils ont remporté cinq matchs sur neuf possibles en Premier League, leur dernière sortie étant un Victoire 1-0 sur Tottenham.

Ils sont également en tête de leur groupe de la Ligue Europa avec un record de victoires à 100%.

Le recrutement de transfert de Moyes a reçu les éloges des fans et des experts. Le duo tchèque Tomas Soucek et Vladimir Coufal sont des interprètes réguliers. Said Benrahma a rejoint Brentford pour 30 millions de livres sterling et commence maintenant à rembourser cet argent.

Le milieu de terrain défensif Declan Rice est actuellement l’un de leurs joueurs les plus en forme. Il a fait une solide démonstration contre les Spurs alors que les Hammers gardaient une autre cage inviolée.

Il est capitaine de l’équipe au niveau national et européen, alors qu’il n’a que 22 ans.

Il y a des rumeurs selon lesquelles United et Chelsea lorgnent l’international anglais. Tout accord leur coûterait plus de 100 millions de livres sterling.

West Ham veut mettre fin à ces liens en liant Rice à un nouvel accord exceptionnel. L’expert Paul Robinson a maintenant réagi aux négociations et a dit au club ce qu’il devait faire pour le garder.

Lors d’une interview avec Football Insider, l’ancien tireur d’élite a déclaré : « L’avenir de Declan Rice dépendra de la saison de West Ham.

« Nous savons qu’ils se sont classés parmi les six premiers la saison dernière. Peuvent-ils le faire systématiquement [another] saison maintenant et entrer dans la Ligue des Champions?

«Nous devons encore voir si West Ham peut égaler ses ambitions et le niveau auquel il veut être. S’ils sont en Ligue des champions à la fin de la saison, il pourrait bien signer un nouveau contrat.

« Mais à moins qu’ils ne soient dans ces quatre premières places à la fin de l’année, je ne peux pas le voir rester. »

L’accord actuel de Rice expire en 2024 et vaut environ 156 000 £ par semaine.

Moyes réagit à la victoire du derby de Londres

Moyes a souligné l’importance des coups de pied arrêtés après que West Ham ait battu Tottenham dimanche.

Un corner d’Aaron Cresswell a trouvé Michail Antonio, qui a tendu une jambe pour passer le ballon devant Hugo Lloris. Son but s’est avéré être gagnant contre une équipe des Spurs terne.

Moyes a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match: « Avoir un très bon livreur de balle [Cresswell] est important et avoir des joueurs agressifs qui attaquent aide. J’espère qu’il [Antonio] marque 15 buts parce que nous avons besoin des attaquants pour marquer des buts. On compte beaucoup sur Michail mais on a Pablo [Fornals], Mentionné [Benrahma], Jarrod [Bowen] et Niko Vlasic pour trouver des buts également.

Concernant les performances de l’équipe au sens large, Moyes a ajouté : « Nous avons fait preuve de patience et à la fin, la résilience et le caractère des joueurs et leurs performances au cours de la dernière année et demie ont brillé aujourd’hui. Beaucoup de bonnes performances, donc grand crédit aux joueurs pour la façon dont ils continuent de grandir. »

Le prochain match des Hammers sera contre Manchester City en Coupe Carabao. Quatre jours plus tard, ils se rendent à Aston Villa en championnat.

