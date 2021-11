West Ham a porté un coup dur avec Angelo Ogbonna susceptible de manquer le reste de la saison avec une blessure subie lors de la victoire 3-2 sur Liverpool

West Ham United de haut vol a reçu un coup dur avec le défenseur clé Angelo Ogbonna susceptible de manquer le reste de la saison avec une blessure au ligament croisé antérieur.

Ogbonna a quitté le terrain après seulement 22 minutes lors de l’impressionnante victoire 3-2 de West Ham sur Liverpool la dernière fois.

Ogbonna est susceptible d’être inactif pendant au moins neuf mois

L’Italien a noué un partenariat solide avec Kurt Zouma, qui devra désormais se contenter d’un nouveau compagnon au centre du dos.

L’équipe de David Moyes a devancé les Reds jusqu’à la troisième place du classement de la Premier League, mettant fin à une série de 25 matchs sans défaite avec une célèbre victoire au London Stadium.

Ogbonna a eu un match court mais mouvementé, aidant à distraire le gardien de Liverpool Alisson pour le premier match des Hammers, et plus tard, il a vu son genou droit se plier de manière désagréable tout en défiant le ballon.

L’Italien a quitté le terrain, mais est revenu peu de temps après, seulement pour subir une blessure à la tête douloureuse lors d’une collision avec Diogo Jota.

Ogbonna a ensuite été retiré du jeu, et il a depuis été signalé que c’était une mauvaise nouvelle pour West Ham, qui ne reverra probablement pas le joueur de 33 ans en action cette saison.

Jota a tiré du sang d’Ogbonna qui a eu un match difficile

L’ancien défenseur de la Juventus a cependant aidé West Ham à prendre l’avantage, dépassant Alisson pour le premier but

Le chef du service médical de West Ham, Richard Collinge, a déclaré: «Après avoir été remplacé à la suite d’un incident distinct qui l’a conduit à une coupure au-dessus de l’œil, Angelo a ressenti une gêne au genou droit, nous l’avons donc scanné pour déterminer l’étendue de la blessure.

« Cette analyse a montré des dommages au ligament croisé antérieur et nous avons immédiatement commencé sa rééducation. Angelo verra un autre spécialiste cette semaine et nous aurons alors une image plus claire de son calendrier de récupération. »

Le club a également confirmé qu’Ogbonna avait déjà commencé son programme de récupération dans son centre d’entraînement Rush Green, le pronostic habituel pour une blessure au LCA étant de neuf à 12 mois.

Ogbonna avait joué chaque minute de l’action de la ligue avant d’être retiré contre Liverpool, étant l’une des figures clés de Moyes dans l’incroyable début de saison de son équipe.

Ogbonna a été en excellente forme cette saison, gérant même le vainqueur du match contre Everton

West Ham a payé à la Juventus 10 millions de livres sterling pour le défenseur en 2015, et il s’est avéré être un achat astucieux, devenant un habitué et un favori des fans à l’arrière.

Ogbonna a également attiré l’attention du sélectionneur italien Roberto Mancini, de retour dans l’équipe internationale l’année dernière après deux ans d’absence.

Moyes devra désormais se contenter de Craig Dawson ou d’Issa Diop, partenaire de l’été avec Kurt Zouma au centre de la défense.