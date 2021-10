En tant que « deuxième plus grand club de Londres », West Ham est dans un « endroit parfait » pour les investissements des milliardaires, déclare Gabby Agbonlahor.

Ce sont des moments très excitants en effet pour les Hammers, qui sont quatrièmes du classement de la Premier League et sont également dans les huit derniers de la Coupe Carabao après avoir battu Manchester United et Manchester City en cours de route.

.

West Ham est un club massif certifié par les fans et Agbonlahor pense qu’ils sont plus grands qu’Arsenal et Tottenham

Et les choses semblent très encourageantes en dehors du terrain avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui serait sur le point d’acheter une participation dans le club.

Des rapports affirment que Kretinsky, 46 ans, est en « pourparlers avancés » sur l’achat d’une participation de 27% dans West Ham, en vue d’un éventuel rachat complet des propriétaires actuels David Gold, David Sullivan et Karren Brady à l’avenir.

West Ham vole également haut en Ligue Europa, menant son groupe avec trois victoires en trois matchs, et un investissement de milliardaire leur donnerait une grande chance de passer au niveau supérieur.

Et Agbonlahor pense que Kretinsky – estimé à près de 3 milliards de livres sterling – pourrait faire bien pire que de mettre son argent dans West Ham, l’ancienne star d’Aston Villa affirmant que les Londoniens de l’est sont un plus grand club qu’Arsenal et Tottenham.

« Si j’étais milliardaire, je penserais que le club est dans un endroit parfait », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT Breakfast. « Une grande équipe, un grand manager en ce moment. »

.

David Moyes a emmené West Ham dans une équipe flirtant avec la relégation à celle qui concourt en Europe

Agbonlahor a ajouté que l’équipe de David Moyes devrait chercher à poursuivre ses progrès, mais n’y parviendra qu’en conservant ses principaux acteurs – qui seront sûrement aidés par ce nouvel investissement signalé.

« Ils ressemblent à une équipe qui va continuer à entrer dans les places européennes », a-t-il ajouté. « Ils cherchent une très bonne tenue, West Ham.

« A part Chelsea, c’est le plus grand club de Londres. Ils ont dépassé Arsenal, ils ont dépassé les Spurs – et Brentford et Watford !

«Mais ils doivent maintenant s’accrocher à Declan Rice, s’accrocher à Michail Antonio, s’accrocher à Aaron Creswell, s’accrocher à ces joueurs et ajouter plus à leur équipe.

« Pourquoi ne peuvent-ils pas commencer à regarder les quatre premiers ? »