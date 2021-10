West Ham a reçu l’autorisation d’étendre la capacité du stade de Londres qui les amènera au-dessus d’Arsenal, et éventuellement au-dessus de Tottenham

West Ham a reçu un permis de construire pour augmenter la capacité de match du stade de Londres à 62 500.

Le club affirme que les 2 500 sièges supplémentaires contribueront à une demande croissante de billets et seront accordés une fois qu’une demande de certificat de sécurité sera remplie.

L’expansion placera West Ham au-dessus de l’Emirates Stadium d’Arsenal (capacité : 60 260) dans les classements de fréquentation des stades de la Premier League.

« L’application pour augmenter la capacité de match donnera à un nombre encore plus grand de nos fans l’opportunité de regarder notre équipe passionnante en action en personne », a déclaré le vice-président de West Ham, Karren Brady.

« Depuis le retour régulier des supporters cette année, nous avons vu une réponse formidable avec chaque match de Premier League jusqu’à présent cette saison à guichets fermés, et nous les remercions pour leur soutien fantastique continu, notamment pour battre des records de fréquentation dans le cadre des foules de capacité régulière au stade de Londres .

« C’est un autre grand signe de progression pendant une période extrêmement positive pour le club. »

West Ham a déménagé d’Upton Park en 2016 au site phare des Jeux olympiques de 2012.

Après quelques problèmes initiaux de démarrage, le stade accueille désormais l’équipe de David Moyes en action européenne ainsi que des compétitions nationales.

« Tout le monde ici fait tout ce qui est en notre pouvoir pour grandir et développer ce club de football, sur et en dehors du terrain, au profit de nos supporters, et nous pensons tous que les choses évoluent dans la bonne direction », a déclaré Moyes.

« Le retour des supporters a été fantastique et l’atmosphère qu’ils ont créée, avec 60 000 dans le stade, a été à la hauteur de chaque match.

« Avoir plus de fans ici pour encourager l’équipe rendra les choses encore meilleures pour nous tous et nous sommes vraiment impatients d’accueillir davantage de nos jeunes supporters et familles au London Stadium. »

Les plans à long terme sont d’augmenter la capacité jusqu’à 67 000 dans les années à venir, ce qui placerait West Ham au deuxième rang des classements de la Premier League au-dessus du stade Tottenham Hotspur.

