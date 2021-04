West Ham a soutenu pour saisir la “ plus grande opportunité de l’histoire ” pour sceller la première place alors que Chelsea se fait dire qu’ils ont réduit leurs chances

La course pour les quatre premiers ne pourrait pas être plus excitante cette saison et Paul Merson pense que West Ham est en pole position pour décrocher la dernière place.

La qualification pour la Ligue des champions est énorme pour n’importe quelle équipe avec les finances supplémentaires permettant de grosses signatures cet été et améliorant leur pouvoir de traction sur le marché des transferts.

.

Moyes a reconstruit sa carrière à West Ham après des périodes difficiles à Man United, à la Real Sociedad et à Sunderland

Manchester United, Leicester et West Ham occupent actuellement les quatre premières places, avec le leader en fuite Man City qui a presque égalisé le titre, mais tout pourrait arriver dans la course.

Et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Merson, pense que West Ham a le dessus sur Chelsea et Liverpool en raison de leur position favorable.

“Je ne peux pas croire le résultat contre West Brom”, a déclaré Merson à Sky Sports. “Ils [Chelsea] devait gagner le match. Pour la course pour les quatre premiers, c’était énorme.

«Maintenant, j’ai du mal à voir Chelsea se classer parmi les quatre premiers. Je pense qu’ils sont vraiment contre après un mauvais résultat.

Voici à quoi ressemble le tableau actuel de la Premier League avec huit matches à jouer pour la plupart des équipes

«West Ham a l’une des plus grandes opportunités de l’histoire du club pour entrer dans le top quatre et entrer en Ligue des champions.

«C’est un événement unique, le nec plus ultra pour cette équipe de West Ham. Je ne pense pas que ce soit une chance qui se présente à nouveau!

«Est-ce que je pense qu’ils vont le faire? Je ne suis pas sûr, mais ils ont le calendrier pour le faire … c’est entre West Ham et Liverpool, et je reste juste Liverpool, mais ça va être si serré.

Dans l’état actuel des choses, Chelsea est un point derrière West Ham en cinquième position, tandis que Liverpool et Tottenham sont également en lice pour un top quatre, car ils sont tous deux à deux points des Hammers.

.

Merson pense que Chelsea pourrait rater le top quatre

Le club de l’est de Londres a la course la plus facile sur papier, face à l’un des soi-disant “ six grands ” – Chelsea – lors de leurs huit derniers matchs.

Cependant, ils sont actuellement sans duo blessé Declan Rice et Michail Antonio.