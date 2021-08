West Ham a un plan B si le transfert de 30 millions de livres sterling de Kurt Zouma à Chelsea échoue, Tammy Abraham était trop chère et Stuart Pearce dit que le club n’apportera pas de joueurs «pour le plaisir»

West Ham fera au moins une signature avant la fermeture brutale de la fenêtre de transfert la semaine prochaine, selon talkSPORT.

Les Hammers ont été calmes sur le marché jusqu’à présent cet été, le gardien Alphonse Areola étant le seul nouveau venu en prêt d’une saison.

Zouma est prêt à quitter définitivement Chelsea cet été après sept ans au club

West Ham en tête du classement après deux superbes victoires pour débuter la saison

L’équipe de David Moyes est en tête du classement de la Premier League avec deux brillantes victoires pour commencer la saison, mais on craint la profondeur de son équipe.

Ils avaient été liés à Tammy Abraham, avant que l’attaquant ne rejoigne la Roma, mais pourraient encore attaquer Chelsea avec un accord Kurt Zouma.

L’animateur de talkSPORT, Jim White, a fait le point sur les activités de transfert des Hammers en ce moment.

Il a déclaré: «C’est là que je comprends où en est West Ham en ce moment. Combien est disponible à dépenser dans le reste de la fenêtre? Entre 40 et 45 millions de livres sterling sont disponibles à dépenser.

« Pourquoi n’ont-ils pas essayé Tammy Abraham ? Il était trop cher. Des frais de 36 millions de livres sterling, mais ensuite la petite affaire de 160 000 livres sterling par semaine.

Abraham était recherché par West Ham mais a rejoint la Roma car il était trop cher pour la Premier League

« Quelle est la dernière avec Kurt Zouma ? Oui, ils essaient de l’avoir et ont parlé.

«Un accord est en place entre les deux clubs, Chelsea et West Ham, pour 30 millions de livres sterling, mais ses conditions personnelles sont une pierre d’achoppement.

“Il y a un plan B en place pour un défenseur et tout est en place pour que cela se produise.”

L’entraîneur de la première équipe de West Ham, Stuart Pearce, a rejoint talkSPORT Breakfast après la brillante victoire du club sur Leicester lundi soir.

Il a fait le point sur la position du club en matière de recrutement de joueurs.

Pearce a discuté des derniers efforts de West Ham pour recruter des joueurs avant la fermeture de la fenêtre

“Nous avons en permanence cet été”, a-t-il déclaré. « Cela durera jusqu’à la dernière minute de la fenêtre, si les bons joueurs entrent.

“La seule chose que je dirais, avec les normes que David a établies pour le club, le marché que nous recherchons pour certains joueurs a diminué.

«Nous devons regarder et penser que le joueur que nous signons peut entrer dans notre équipe. Nous payons quelques millions de livres pour eux et si la réponse est non, alors vous devez vous vérifier et dire « à quoi bon l’amener dans le club ?

« Nous sommes un peu victimes de notre soi-disant succès. Nous ne faisons pas seulement venir des corps pour le plaisir, ils doivent être les bons. »

