West Ham accueille Chelsea dans son fief

23/04/2021 à 18:32 CEST

le Chelsea voyager ce samedi pour Stade de Londres se mesurer avec Jambon de l’Ouest dans leur trente-troisième match de Premier League, qui débutera à 18h30.

le Jambon de l’Ouest visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le jeu qui correspond au trente-troisième jour après avoir subi une défaite contre lui Newcastle United lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 16 des 32 matches disputés jusqu’à présent en Premier League, avec 53 buts en faveur et 42 contre.

Pour sa part, Chelsea a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Brighton et Hove Albion lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les 32 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, elle en a remporté 15 et compte 50 buts marqués contre 31 buts reçus.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

En tant que local, le Jambon de l’Ouest Il a réalisé des chiffres de neuf victoires, trois défaites et quatre nuls en 16 matchs disputés dans son stade, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent dans son stade. À la maison, le Chelsea ils ont gagné huit fois et fait match nul quatre fois en 16 matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de Jambon de l’OuestEn fait, les chiffres montrent neuf victoires, 11 défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. Le dernier match auquel ils ont joué Jambon de l’Ouest et le Chelsea dans cette compétition c’était en décembre 2020 et s’est terminé par un résultat 3-0 en faveur de la Chelsea.

De plus, ce match peut annuler le bris d’égalité dans le classement, puisque les deux équipes arrivent avec les mêmes 55 points au match. L’équipe locale est cinquième, tandis que l’équipe visiteuse occupe actuellement la quatrième place.