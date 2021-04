West Ham achève la signature permanente de Craig Dawson de Watford après qu’une impressionnante période de prêt aide à propulser Hammers dans la Ligue des champions

West Ham United a confirmé la signature permanente de Craig Dawson de Watford.

Le défenseur central a été relégué avec les Hornets la saison dernière, mais a eu une autre chance en Premier League lorsque David Moyes est venu appeler avec une offre de prêt.

Initialement recruté pour son expérience et pour fournir une couverture, Dawson a été contraint de se contenter d’une place sur le banc derrière les partants réguliers Issa Diop, Angelo Ogbonna et Fabien Balbuena.

Pourtant, des blessures et un calendrier de rencontres chargé ont donné au joueur de 30 ans l’occasion de figurer en début d’année et il a été un homme clé pour Moyes dans la charge improbable de West Ham pour une place en Ligue des champions.

Dans le cadre de l’accord avec Watford, son 15e départ en championnat – contre les Wolves lundi – a déclenché une clause visant à transformer l’accord en un transfert permanent avec des frais estimés à environ 2 millions de livres sterling.

«Venir à West Ham a été un grand pas pour moi, et c’est un privilège de jouer pour un club aux traditions aussi enracinées», a déclaré Dawson au site Web de West Ham.

«L’équipe a une vraie solidarité, un esprit d’équipe et une grande qualité. Je suis enthousiasmé par ce que mon avenir au club peut me réserver et par le potentiel de ce que nous pouvons continuer à réaliser en tant que club. »

Dawson, qui a joué pour Rochdale, West Brom et Bolton plus tôt dans sa carrière, a d’abord rencontré le scepticisme de certains fans de West Ham, car ils ont raté des cibles plus illustres d’arrière central comme James Tarkowski et Wesley Fofana.

Pourtant, il est depuis devenu un joueur pivot pour les Hammers et a toujours été présent en Premier League depuis son arrivée dans la ligne arrière.

Le directeur David Moyes a déclaré: «Les performances, l’attitude et l’impact de Craig démontrent pourquoi il mérite un contrat permanent.

«Il a dû être patient, mais il est entré et a saisi l’opportunité à deux mains. Nous cherchons toujours à améliorer l’équipe et Craig qui nous rejoint en permanence le fait certainement.