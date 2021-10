West Ham ajoute trois points supplémentaires contre le Rapid Vienne (2-0)

30/09/2021 à 23:32 CEST

Les Jambon occidental a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Vienne rapide ce jeudi dans le Stade olympique. Les Jambon occidental est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Dynamo Zagreb. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Vienne rapide il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Genk. Avec cette défaite, l’équipe Verdiblanco s’est placée en quatrième position à l’issue du match, tandis que le Jambon occidental est le premier.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une manière favorable pour l’équipe des ‘Hammers’, qui a créé le lumineux avec un objectif de Déclan riz à la 29e minute, terminant la première période sur le score de 1-0.

Après la mi-course du match est venu le but pour lui Jambon occidental, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Mohamed Saïd Benrahma dans la foulée, en 90, mettant fin au duel avec un résultat final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Jambon occidental qui sont entrés dans le jeu étaient Jarrod Bowen, Manuel Lanzini, Tomas Soucek et Pablo Fornals remplacement Michel Antoine, Nikola Vlasic, Marc Noble et Andreï Yarmolenko, tandis que les changements dans le Vienne rapide Ils étaient Philippe Stojkovic, Marco Grull, Koya Kitagawa, Jonas auer et Robert Ljubicic, qui est entré pour remplacer Léo Greiml, Ercan kara, Taxiarchis Fontaines, Maximilien Ullmann et Dejan Petrovic.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont un au Jambon occidental (Issa diop) et deux à Vienne rapide (Srdjan grahovac et Léo Greiml).

Grâce à cette victoire, le Jambon occidental parvient à monter à six points et reste en mesure d’accéder à la phase suivante du tournoi, tandis que le Vienne rapide il reste avec zéro point, occupant une place de ne pas continuer dans la compétition.

Au tour suivant de la phase de groupes de la Ligue Europa, les deux Vienne rapide comme lui Jambon occidental jouera dans son fief un nouveau match contre lui Dynamo Zagreb et le Genk respectivement.

Fiche techniqueWest Ham :Alphonse Areola, Ben Johnson, Issa Diop, Craig Dawson, Aaron Cresswell, Mohamed Said Benrahma, Declan Rice, Mark Noble (Tomas Soucek, min.62), Nikola Vlasic (Manuel Lanzini, min.62), Michail Antonio (Jarrod Bowen, min.62) et Andrey Yarmolenko (Pablo Fornals, min.76)Vienne rapide :Paul Gartler, Emanuel Aiwu, Leo Greiml (Filip Stojkovic, min.62), Kevin Wimmer, Maximilian Ullmann (Jonas Auer, min.74), Kelvin Arase, Christoph Knasmullner, Dejan Petrovic (Robert Ljubicic, min.82), Srdjan Grahovac , Taxiarchis Fountas (Koya Kitagawa, min.62) et Ercan Kara (Marco Grull, min.62)Stade:Stade olympiqueButs:Declan Rice (1-0, min. 29) et Mohamed Said Benrahma (2-0, min. 90)