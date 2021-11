West Ham apparaît comme favori après la rupture des pourparlers sur le contrat avec Man United tandis que l’AC Milan et Barcelone sont également en lice pour la star anglaise

Manchester United devrait perdre Jesse Lingard à la suite d’une rupture des négociations sur un nouveau contrat.

L’international anglais a mis de nombreux clubs en alerte rouge à la suite d’informations selon lesquelles il devrait quitter Old Trafford soit en janvier, soit en transfert gratuit cet été.

.

Lingard a à peine joué cette saison

Lingard, 28 ans, est un petit joueur depuis son retour à Man United après la fin de son prêt à West Ham.

Il a marqué deux fois en cinq matches de championnat cette saison, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer a continué à l’utiliser avec parcimonie.

Et le Norvégien sous le feu des projecteurs a concédé Lingard n’est pas satisfait de son rôle minimal pour United, surtout compte tenu de la mauvaise forme récente du club.

Solskjaer a déclaré: « Jesse s’entraîne très dur, très bien et il est prêt et disponible pour moi, déçu de ne pas jouer plus.

« En ce qui concerne les situations contractuelles et les pourparlers, je n’y ai pas été de très près.

« Pour moi, Jesse est toujours une grande partie de cette équipe et important et il donne de la qualité au groupe chaque jour.

« Chaque joueur veut jouer le plus possible, avec Jesse et tous mes joueurs. Ils travaillent très dur, ne peuvent rien reprocher à l’attitude lorsqu’ils sont appelés.

« Jesse a bien fait quand il a joué pour nous et avec les matchs à venir, il va jouer un rôle. »

Le milieu de terrain était à son meilleur à West Ham la saison dernière

Selon Sky Sports, Lingard pourrait même chercher un prêt en janvier après avoir rejeté une nouvelle offre de contrat inférieure à ce qu’il gagne actuellement.

West Ham est naturellement devenu le favori pour signer son ancien prêteur compte tenu de sa forme sous David Moyes la saison dernière.

Lingard a grandement impressionné dans l’est de Londres, renvoyant les Hammers en Ligue Europa avec ses neuf buts et cinq passes décisives.

Il a également obtenu un rappel en Angleterre sous Gareth Southgate et a raté de peu l’équipe des Trois Lions pour l’Euro 2020.

.

Lingard a été réduit à un impact sub à United

Pourtant, West Ham n’est pas le seul club de Premier League intéressé par Lingard avec Newcastle parmi ses prétendants à la suite de leur prise de contrôle à gros prix.

Le milieu de terrain offensif devrait également attirer un certain nombre d’offres à l’étranger avec les géants italiens de l’AC Milan dans la course pour le signer.

Lingard pourrait même choisir de retrouver l’ancien patron de United Jose Mourinho à Rome pour jouer derrière sa compatriote Tammy Abraham.

Barcelone est une autre destination possible avec les problèmes financiers de l’équipe espagnole, ce qui signifie qu’elle ne peut recruter que des joueurs à bas prix.

Voici les meilleurs choix pour signer Lingard en janvier dans son intégralité, selon SkyBet. Les cotes sont correctes au moment de la rédaction, le vendredi 19 novembre.

West Ham 7/4Newcastle 4/1AC Milan 8/1Roma 8/1Barcelone 16/1